Ieg acquisisce 51% di Fenagra, Fiera internazionale dell’Agroindustria

Adnkronos

Roma, 17 apr. Importante acquisizione di Italian Exhibition Group (Ieg) sul mercato fieristico internazionale con l’acquisto del 51% di Fenagra – Fiera Internazionale dell’Agroindustria Feed & Food, organizzata da Editora Stilo, e che entra così nel portafoglio della controllata Ieg Brasil. Questa acquisizione è l’operazione più importante messa a segno finora da Ieg in Brasile: un investimento su un settore centrale come l’agrobusiness, la nutrizione animale, oli e grassi. La 18ª edizione di Fenagra, dal 13 al 15 maggio 2025 nel Padiglione principale del Distretto Anhembi, a San Paolo, sarà da record con 230 espositori da 17 paesi (Europa, Asia, Sud America, Stati Uniti e Australia) e 16.000 metri quadrati espositivi.

L’Agrobusiness in Brasile vale 170 miliardi di dollari e rappresenta il 50% del totale esportazioni. Legato all’agro è il settore della nutrizione animale dove Fenagra è protagonista e aggrega il mercato dei mangimi composti per circa 45 miliardi di oollari, sui cui si prevede un + 3% nei prossimi 5 anni. Per il solo pet food in Sud America, con il Brasile mercato chiave, si parla di crescite annuali double digit con una previsione di 30 miliardi di dollari nel 2025. Inoltre, per i grassi (usati nell’industria cosmetica) ma soprattutto degli oli vegetali il Brasile produce il 50% di tutto il Sudamerica, destinandoli principalmente ai biocombustibili, frontiera della green economy da scarti alimentari.