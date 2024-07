Il CEO di ZTE Xu Ziyang al MWC Shanghai 2024: Ingegno per basi solide, apertura per vantaggi per tutti

Adnkronos

SHANGHAI, 1 luglio 2024 /PRNewswire/ — ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), fornitore leader a livello mondiale di soluzioni tecnologiche integrate per l’informazione e la comunicazione, ha annunciato oggi che, in occasione del MWC Shanghai 2024, il CEO dell’azienda, Xu Ziyang, ha tenuto il discorso di apertura sia alla sessione “AI First” che al GTI Summit a tema “5G­A×AI”. Xu ha condiviso le pratiche e le innovazioni di ZTE in tema di digitalizzazione intelligente in un contesto di continua evoluzione dell’AI.

Nel suo discorso alla sessione “AI First”, Xu Ziyang ha presentato approfondimenti sul tema “Ingegno per basi solide, apertura per vantaggi per tutti”. Il CEO ha sottolineato che, sebbene il mondo sia già entrato in una rivoluzione industriale guidata dall’intelligenza artificiale, lo sviluppo dell’IA generativa deve affrontare sfide che vanno dalla sicurezza e l’etica, alla potenza di calcolo, al consumo di energia, ai set di dati, alla standardizzazione e alle applicazioni commerciali. Per affrontare queste sfide, ZTE propone tre principi fondamentali: apertura e decoupling, evoluzione dell’informatica e delle rete e miglioramento della formazione e delle inferenze.

Concentrandosi sul valore per i clienti, ZTE fornisce una soluzione di intelligent computing full-stack e full-scenario che comprende potenza di calcolo, reti, capacità, intelligenza e applicazioni. In questo modo assicura una solida base attraverso competenze tecniche e promuove l’innovazione attraverso collaborazioni volte a potenziare vari settori nella loro trasformazione digitale.

Al Summit GTI tenutosi durante il MWC di Shanghai 2024, Xu Ziyang ha partecipato alla cerimonia di firma della cooperazione GTI-GSMA 5GA×AI e ha tenuto un discorso intitolato “Evoluzione del computing e delle reti perun futuro intelligente”. Xu ha illustrato i dettagli dellatransizione dall’industrializzazione tradizionale alla nuova industrializzazione, affrontando le sfide principali, proponendo soluzioni e citando casi pratici. Il percorso critico prevede innovazioni nelle tecnologie digitali e intelligenti di base, il miglioramento dell’efficienza e della capacità delle infrastrutture e la piena integrazione delle competenze del settore. Così sarà possibile accelerare la convergenza tra il mondo digitale e quello fisico, si migliora l’efficienza della produzione e delle transazioni e si creano organizzazioni agili e resilienti, pronte per un futuro incerto.

Secondo Xu, ZTE promuove un approccio che si concentra su quattro ambiti: digitalizzazione, networking, intelligenza e iniziative a basse emissioni di carbonio – per affrontare le sfide attuali e promuovere innovazioni e svilupppo. L’azienda promuove l’apertura e il decoupling,offrendo un’elaborazione superiore con reti avanzate, migliorando le capacità di intelligenza,guidando la crescita aziendale attraverso iniziative ecosostenibili e impegnandosi nella promozione di un sviluppo sostenibile della catena industriale..

Per leggere il discorso integrale di Xu visitare il sito: https://www.zte.com.cn/z/c4SdVZ

DOMANDE DEI MEDIA: E-mail: ZTE.press.release@zte.com.cn