Il design senza tempo LAGO: arredi Made in Italy modulari e raffinati, che si integrano armoniosamente in ogni contesto

Milano, 24 febbraio 2025. – Attiva nel settore sin dal 1976, LAGO costituisce un’autentica eccellenza nel panorama dell’interior design, capace di dare forma a soluzioni d’arredo dallo stile inconfondibile, espressione di un’estetica distintiva e sofisticata.

Le collezioni del brand, risultato di un’accurata ricerca progettuale, includono soluzioni di altissima qualità, curate nei minimi dettagli e concepite per durare a lungo negli anni. Pensati per valorizzare sia gli ambienti domestici sia gli spazi collettivi, gli arredi si integrano armoniosamente anche in contesti prestigiosi, come hotel, boutique e ristoranti.

Oltre a distinguersi per la capacità di coniugare estetica e innovazione, LAGO ha adottato un linguaggio comunicativo non convenzionale, con un forte impegno in chiave digitale. A guidare questa visione è Daniele Lago, imprenditore che ha fatto della cultura il fulcro di un modello di sviluppo dinamico e in continua evoluzione.

LAGO si avvale oggi di un team di manager altamente qualificati e di oltre 200 collaboratori. La sua presenza internazionale si estende a più di 20 Paesi, grazie a una rete di oltre 500 negozi, fra cui store monomarca, progetti di hotel, B&B e non solo. L’azienda continua a portare avanti il proprio processo di espansione, consolidando la sua crescita sui mercati globali.

Alla base della filosofia LAGO vi sono valori profondi e distintivi, tra cui una visione allargata del design, considerato non solo un’espressione estetica, ma un autentico strumento di trasformazione sociale. Inteso come una disciplina capace di generare significato oltre che prodotti, il design per LAGO si traduce in una visione che unisce cultura ed empatia, creando un legame armonioso tra gli spazi e le persone che li abitano.

Ulteriore elemento centrale nella visione di LAGO è la sostenibilità, che si riflette in iniziative concrete per ridurre l’impatto ambientale. L’intero processo produttivo, infatti, si distingue per l’impiego esclusivo di materiali conformi ai più elevati standard qualitativi.

Ogni proposta che figura nella collezione è pensata per garantire la massima flessibilità e personalizzazione nella configurazione degli spazi. Al centro dei progetti LAGO, del resto, c’è sempre l’individuo. L’obiettivo è quello di migliorare sia la qualità della vita che l’esperienza negli ambienti lavorativi, creando spazi armoniosi e funzionali.

LAGO, infine, prosegue il suo percorso di innovazione anche in ambito digitale, sviluppando soluzioni che arricchiscono l’interazione con il brand e offrono un’esperienza sempre più fluida e personalizzata. Tra gli strumenti a disposizione, il configuratore online consente di esplorare le collezioni con un approccio dinamico, facilitando la progettazione di spazi su misura e valorizzando la connessione tra design e individuo.

