Il Forum WLA 2024 a Shanghai si conclude con uno sguardo rivolto verso il futuro con l’eccellenza scientifica

SHANGHAI, Nov. 01, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) — Il World Laureates Forum 2024 (WLA Forum) si è tenuto a Shanghai dal 25 al 27 ottobre presso la sede permanente del Forum nell’area speciale Lin-gang della città.

Il Forum ha riunito quasi 300 scienziati e rappresentanti del mondo accademico, dell’industria e degli istituti di ricerca, tra cui 11 premi Nobel, oltre 50 scienziati stranieri di spicco, più di 40 accademici e scienziati senior cinesi e circa 100 giovani scienziati di spicco provenienti dalla Cina e dall’estero.

Il Forum di quest’anno, intitolato “Excellence in Science”, ha proposto quasi un centinaio di attività di alta qualità, tra cui forum, presentazioni, interviste e discussioni.

La cerimonia di apertura del Forum ha visto la presentazione del Premio WLA 2024. Il Premio WLA 2024 in informatica o matematica è stato assegnato a Jon Kleinberg, professore della Cornell University, mentre Jeremy Nathans, professore della Johns Hopkins University e ricercatore dell’Howard Hughes Medical Institute, ha ricevuto il Premio WLA 2024 in scienze naturali o medicina.

Hanno tenuto discorsi di apertura cinque rappresentanti di scienziati cinesi e stranieri, tra cui premi Nobel e accademici della Chinese Academy of Sciences e della Chinese Academy of Engineering. I rappresentanti hanno condiviso le loro riflessioni all’avanguardia riguardo lo sviluppo scientifico e tecnologico globale e le questioni più urgenti che la società umana deve affrontare.

Il Forum di quest’anno ha dato il via al WLA Basic Science and Interdisciplinary Frontier Forum, condividendo gli ultimi progressi in campi come la neutralità del carbonio e la trasformazione del sistema energetico, le emissioni di carbonio negative negli oceani che creano nuove forze produttive e altre aree correlate.

È stato inoltre inaugurato il WLA Physical Science Forum, importante convegno che affianca gli altri due principali dell’evento, l’Intelligent Science Forum e il Life Science Forum. Peraltro, è stata inclusa per la prima volta una nuova sessione di casi di studio che ha riunito la comunità scientifica, il settore degli investimenti e gli operatori del settore al fine di creare una piattaforma di collaborazione multidirezionale.

Sottolineando il sostegno e la promozione dei giovani scienziati, il Forum ha creato piattaforme di comunicazione tra scienziati di alto livello, giovani scienziati e adolescenti, grazie agli eventi Young Scientists Forum, Young Scientists HUB, Sci-T Conference, She Forum e al nuovo Science Education Forum.

Con una mossa innovativa, le attività di scambio accademico per i vincitori del premio e le conferenze all’avanguardia si sono tenute presso i principali istituti di ricerca scientifica e le migliori scuole superiori di Shanghai, dando vita a una settimana di gala accademico che ha portato un’ondata di idee e ha stimolato l’innovazione nella vivace e aperta città di Shanghai.

In mezzo alle molteplici crisi e sfide che il mondo sta attualmente affrontando, il successo di questo Forum e dei risultati ottenuti continuerà a essere utile come fonte di ispirazione per l’innovazione e come catalizzatore per superare gli ostacoli futuri.