Il Forum WLA 2024 si terrà dal 25 al 27 ottobre

Adnkronos

SHANGHAI, Oct. 23, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) — Il Forum WLA 2024 si terrà presso la sede permanente del Forum WLA a Shanghai, in Cina, dal 25 al 27 ottobre, come annunciato dalla World Laureates Association (WLA).

È possibile consultare lo snippet a corredo di questo annuncio facendo clic sul link di seguito.

In un contesto di crisi globali e rapidi cambiamenti, il tema annuale scelto per il Forum WLA 2024 è “L’eccellenza nella scienza”, con l’obiettivo di riunire grandi menti da tutto il mondo per esplorare il legame tra eccellenza scientifica e innovazione, sfruttare la creatività e l’eccellenza scientifica in un mondo in continua evoluzione e ricercare innovazioni per il futuro.

I migliori scienziati del mondo si riuniscono in occasione del Forum

Quasi 300 scienziati illustri provenienti da 20 Paesi e regioni si riuniranno a Shanghai, tra cui 11 premi Nobel, oltre 40 accademici dell’Accademia cinese delle scienze e dell’Accademia cinese di ingegneria e circa 100 giovani scienziati di spicco.

I discorsi principali della cerimonia di apertura saranno tenuti da scienziati di fama mondiale, tra cui David Gross, premio Nobel per la fisica nel 2004, Carol Greider, premio Nobel per la fisiologia o la medicina nel 2009, Christopher Pissarides, premio Nobel per l’economia nel 2010, Qiao Jie, vincitrice del premio internazionale UNESCO-Guinea Equatoriale per la ricerca nelle scienze della vita nel 2024 e Xue Qikun, vincitore del Premio supremo nazionale delle scienze e tecnologie nel 2023.

Approfondire la cooperazione tra industria, mondo accademico e ricerca

Con oltre dieci forum e attività di alto livello, il Forum WLA 2024 punta a realizzare una piattaforma multidirezionale e interdisciplinare tra ricerca e applicazione.

L’edizione di quest’anno prevede tre forum: il WLA Physical Science Forum per le scienze fisiche, il WLA Intelligent Science Forum e il WLA Life Science Forum per le scienze naturali. La nuova “sessione di casi di studio” si concentrerà sulle linee guida pratiche per l’integrazione tra industria, mondo accademico e ricerca.

Prima visita a Shanghai dei vincitori del premio WLA 2024

I vincitori del premio WLA 2024, il professor Jon Kleinberg dalla Cornell University e il professor Jeremy Nathans dalla Scuola di medicina della Johns Hopkins University, saranno presenti alla cerimonia di premiazione del premio WLA 2024 a Shanghai per ricevere i loro riconoscimenti.

In occasione della prima visita del professor Nathans in Cina e della prima visita del professor Kleinberg a Shanghai, i due prenderanno parte a una serie di lezioni accademiche e attività di scambio per interagire in modo significativo con i partecipanti al Forum e con la comunità scientifica in Cina.

Un miglior coinvolgimento per un più ampio effetto spillover

Si prevede che il Forum WLA produrrà un effetto di spillover positivo. Per la prima volta, le conferenze e le attività accademiche della WLA si terranno in più università, istituti di ricerca e scuole superiori. Alcuni posti saranno riservati per la partecipazione di università e istituti di ricerca. Quest’anno l’evento sarà aperto anche al pubblico.

Il Forum WLA 2024 è organizzato dalla World Laureates Association in collaborazione con Parkland Foundation.