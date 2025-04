Il Gruppo Adelaïde conferma la sua dinamica di crescita e rafforza la sua presenza in Europa

Adnkronos

QUIMPER, Francia, 3 aprile 2025 /PRNewswire/ — Con un fatturato pari a 450M€ nel 2024, in aumento del +12,5%, il Gruppo Adelaïde raggiunge un nuovo traguardo nell’attuazione del suo piano strategico Better Future 28 di diventare il principale gruppo di intermediazione assicurativa familiare indipendente a livello europeo, e conferma la sua ambizione di raggiungere un fatturato di 800M€ entro il 2028.

Risultati solidi e una dinamica di crescita sostenibile

Durante la presentazione dei risultati annuali, Benjamin Verlingue, CEO del Gruppo Adelaïde, accompagnato da Audrey Verlingue e da Gilles Bénéplanc, Vicedirettrice e Vicedirettore Generali, ha sottolineato la solidità del modello del Gruppo, fondato su una robusta crescita organica (+10%) e su una strategia di acquisizioni mirate.

“I risultati 2024 confermano la pertinenza della nostra strategia e la forza del nostro modello familiare e indipendente. Il piano strategico Better Future 28, inaugurato 9 mesi fa, incarna la nostra ambizione collettiva: diventare leader nell’intermediazione assicurativa in Europa, rimanendo fedeli ai nostri valori”, afferma Benjamin Verlingue.

2024: un anno segnato da acquisizioni strategiche

Il Gruppo Adelaïde ha rafforzato le sue posizioni strategiche nel mercato dell’intermediazione in Europa realizzando quattro acquisizioni, a dimostrazione della sua volontà di diversificare le competenze e ampliare la sua portata geografica:

I fatti salienti del 2024: crescita e trasformazione per tutto il Gruppo

Nel 2024, il Gruppo Adelaïde ha portato avanti la sua dinamica di crescita segnata da risultati solidi e investimenti strategici nelle sue diverse entità.

Il Gruppo Adelaïde

Il Gruppo Adelaïde è specializzato nella consulenza, l’intermediazione, la distribuzione e la gestione nel campo assicurativo. Il Gruppo è uno dei principali broker assicurativi francesi, con quattro società di successo. Crescita organica e acquisizioni strategiche, espansione internazionale e trasformazione digitale sono i 4 obiettivi che il Gruppo si è posto allo scopo di costruire un grande gruppo di brokeraggio assicurativo su scala europea, a conduzione familiare e indipendente. 2.900 dipendenti2,6 milioni di assicurati in ambito sanitario e 1,2 milioni in ambito previdenziale4,5 miliardi di premi gestitiPresente in 5 Paesi: Francia, Gran Bretagna, Svizzera, Portogallo, Italiawww.adelaidegroup.fr

