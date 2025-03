Il Gruppo EPSA rileva GIS International, specialista negli acquisti di Classe C per i settori industriali

Adnkronos

PARIGI, 17 marzo 2025 /PRNewswire/ — Il gruppo francese EPSA, esperto europeo in performance, rileva la società olandese GIS International, specialista nell’ottimizzazione dei costi nel campo degli acquisti diretti e indiretti. Questa fusione strategica presenta diversi vantaggi. Consentirà al Gruppo EPSA di ampliare la propria offerta di ottimizzazione degli acquisti, in particolare nell’area dei programmi di fornitura integrata (ISP, Integrated Supply Programs), che rappresenta il valore aggiunto di GIS International. Offrirà inoltre a GIS International l’opportunità di espandere la propria presenza internazionale, in particolare nell’Europa orientale, nel Medio Oriente e in Africa.

Una performance di acquisto resa possibile da un’analisi dettagliata della catena di fornitura completa delle aziende

Fondata nel 1997 da Marc Benmeridja, GIS International (Global Integrated Supply) si è guadagnata una solida reputazione internazionale tra le multinazionali, con lo sviluppo nel corso degli anni di solide competenze negli acquisti di classe C, integrando le sfide della gestione della v, della logistica, dello stoccaggio e della distribuzione fino alla produzione.

Grazie a un approccio operativo unico, che generalmente si sviluppa su un lungo ciclo, che va dai 2 ai 5 anni, GIS International offre ai clienti l’opportunità di ridurre i costi (diretti e indiretti) complessivi prestando particolare attenzione alla qualità del prodotto, ai volumi di acquisto, ai gruppi di fornitori, ai tempi di consegna e alle catene di fornitura.

Grazie a questa fusione, l’offerta di ottimizzazione strategica e operativa degli acquisti del Gruppo EPSA, che comprende numerosi servizi, aumenterà la sua capacità di soddisfare le esigenze dei clienti, in particolare quelli industriali. Sfruttando le conoscenze specifiche fornite da GIS International, il Gruppo EPSA rafforzerà il proprio supporto operativo, che consiste, tra l’altro, nell’aiutare le aziende a semplificare i loro metodi e ad armonizzare i budget, ad esempio eliminando tutti i costi nascosti.

GIS International, la cui sede operativa si trova a Gand, in Belgio, impiega attualmente 140 dipendenti. Nel 2024 il fatturato ammontava a 100 milioni di euro.

Questa acquisizione è stata completata il 3 marzo 2025 con l’assistenza di KPMG per gli aspetti finanziari e di Lexence per gli aspetti legali.

Spiega Matthieu Gufflet, Presidente e fondatore del Gruppo EPSA: “Negli ultimi due mesi abbiamo rafforzato la nostra offerta nel settore degli acquisti con tre acquisizioni strategiche.Poiché l’efficienza operativa è l’obiettivo principale di EPSA fin dalla sua fondazione nel 2001, siamo lieti di accogliere GIS International nel gruppo. L’approccio integrato di GIS completa il nostro mercato e la nostra offerta nell’ottimizzazione degli acquisti internazionali. Vorrei dare il benvenuto al suo fondatore e a tutti i suoi team internazionali”.

Aggiunge Marc Benmeridja, fondatore e dirigente di GIS: “Il nostro arrivo nel Gruppo EPSA segna l’inizio di una grande collaborazione. Le nostre reciproche capacità ci consentiranno di ampliare le nostre competenze e di ottenere il massimo impatto per i nostri dipendenti, clienti, fornitori e tutti gli stakeholder. Siamo lieti di far parte di questa grande famiglia”.

Informazioni sul gruppo EPSA

Il Gruppo EPSA è uno specialista europeo della performance. Riconosciuto per il suo know-how e la vasta gamma di competenze aziendali, ottimizza i risultati finanziari, operativi e sostenibili dei clienti. La sua piattaforma di soluzioni è strutturata attorno alle performance di acquisto, al finanziamento dell’innovazione e alla transizione energetica e ambientale. Partner internazionale, il Gruppo EPSA conta circa 3.200 dipendenti (di cui 1.100 in Francia) ed è presente in più di 40 Paesi. Per visitare il sito web: https://www.epsa.com/en/.

Informazioni su GIS International

GIS (Global Integrated Supply) offre l’outsourcing della gestione della catena di fornitura e dell’approvvigionamento dei prodotti di Classe C (diretti e indiretti attraverso MRO). Il valore fondamentale del servizio si concentra sul risparmio relativo ai costi totali (efficienza dei processi e riduzione dei prezzi dei prodotti). Ciò si ottiene sfruttando i processi di approvvigionamento nelle diverse sedi degli stabilimenti. Il concetto è guidato dal consolidamento verso la standardizzazione, per le imprese con una presenza globale e una strategia di approvvigionamento centralizzata o aziendale. I risparmi promessi derivano dalla gestione dell’intero flusso della catena di fornitura dei prodotti di Classe C, dall’entrata all’uscita del magazzino, di proprietà di GIS: https://gisinternational.net.

