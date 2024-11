Il Gruppo Esaote espande la produzione in India

Adnkronos

– Innovative serie di ecografi “Made in India” nel nuovo sito produttivo della controllata Esaote Asia Pacific Diagnostic Private Limited nell’Uttar Pradesh

NOIDA, India, 6 novembre 2024 /PRNewswire/ — Il Gruppo Esaote, tra i principali innovatori italiani nell’imaging medicale – ecografia, risonanza magnetica dedicata e tecnologie informatiche per la sanità – rafforza la propria presenza in India con un nuovo sito produttivo a Nuova Delhi (B-15, Settore 60 Noida Uttar Pradesh), creato e gestito dalla controllata Esaote Asia Pacific Diagnostic Private Limited.

Il nuovo sito produttivo di Esaote produrrà – per il mercato indiano – una gamma completa di serie di ecografi avanzati – serie MyLab™A, serie MyLab™E e ecografi portatili compatti – “Made in India”, che sarà commercializzata subito dopo il completamento dei processi normativi e di garanzia della qualità da parte degli enti locali competenti.

Questi sistemi a ultrasuoni sono gli ultimi risultati dello sforzo di Esaote in ricerca e sviluppo. Integrano le funzioni Augmented Insight™ e forniscono agli utenti un innovativo pannello di controllo touchscreen per aumentare significativamente il flusso di lavoro. Inoltre, soddisfano anche le esigenze degli operatori sanitari più esigenti grazie al loro design compatto, alimentati a batteria, leggeri e mobile. La combinazione di funzionalità basate sull’intelligenza artificiale e tecnologia di imaging avanzata consentirà agli operatori sanitari indiani di prendere decisioni sicure e informate, garantendo risultati diagnostici accurati.

Per Esaote il nuovo stabilimento produttivo rappresenta una scelta strategica per incrementare la propria presenza in un mercato dalle forti prospettive di crescita, dove l’azienda italiana opera da oltre 20 anni. Va inoltre di pari passo con la cura e l’empatia con cui Esaote affronta il proprio lavoro quotidiano in tutto il mondo per migliorare il benessere delle persone attraverso la tecnologia, l’inclusione e la promozione di una cultura della sostenibilità.

“Consolidare la nostra presenza nei mercati chiave, dove il marchio Esaote è conosciuto da molti anni, attraverso la produzione in loco e la creazione di una filiera locale, rientra nella strategia di sviluppo internazionale e riflette i principi di sostenibilità ambientale e sociale che ci guidano nelle nostre azioni quotidiane, in linea con il Global Compact”, ha affermato Franco Fontana, CEO Esaote.

“Ciò che ci dà fiducia è il nostro spirito innovativo, la nostra attenzione al cliente, la nostra propensione alla crescita, il marchio Esaote e un team che non ha paura di affrontare le sfide future e ama creare valore per clienti e partner. Niente è più potente dell’unione del Gruppo Esaote e della scrittura di un nuovo capitolo in India in cui grande “innovazione e design italiano” si uniscono a “competenze indiane e digitalizzazione dell’India”, ha affermato Dheeraj Nasa, Country Business Manager Sales APAC Region.

Il Gruppo Esaote è leader nel settore dell’imaging medicale (ecografia, risonanza magnetica e software di gestione dei processi diagnostici). A fine 2023 il Gruppo contava 1.250 dipendenti, metà dei quali in Italia. Con stabilimenti a Genova e Firenze e proprie unità produttive e di ricerca in Italia e nei Paesi Bassi, Esaote è presente in oltre 100 Paesi del mondo. www.esaote.com

Photo – https://mma.prnewswire.com/media/2549428/Factory_Image.jpgLogo – https://mma.prnewswire.com/media/2327879/Esaote_Logo.jpg