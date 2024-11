Il KFSHRC guida l’integrazione etica dell’IA nell’assistenza sanitaria

Adnkronos

RIYAD, Arabia Saudita, Nov. 01, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) — L’integrazione responsabile è diventata un imperativo, dato che l’Intelligenza Artificiale (IA) continua a rimodellare il panorama medico. Il King Faisal Specialist Hospital & Research Centre (KFSHRC) enfatizza la sicurezza del paziente, la trasparenza e la responsabilità, integrando i progressi medici critici in un quadro di responsabilità etica.

Dal suo lancio nel 2019, il Center for Healthcare Intelligence (CHI) del KFSHRC ha sviluppato oltre 20 applicazioni di intelligenza artificiale alimentate localmente che migliorano gli esiti delle cure, migliorano l’esperienza dei pazienti e incrementano l’efficienza operativa. In occasione della Global Health Exhibition 2024, che si è conclusa la scorsa settimana a Riyadh, il KFSHRC ha firmato un memorandum d’intesa con il Saudi Patient Safety Center (SPSC) per far progredire la sicurezza dei pazienti attraverso l’IA, concentrandosi sulla responsabilizzazione dei pazienti, sulla sicurezza dei farmaci e sullo scambio di competenze scientifiche. Questo riflette l’impegno del KFSHRC nel garantire la sicurezza dei pazienti, sfruttando al contempo in modo responsabile le tecnologie innovative.

Oltre all’IA, il KFSHRC è all’avanguardia nella tecnologia CRISPR per le applicazioni terapeutiche, concentrandosi su questi trattamenti di editing genetico trasformativi e mantenendo una rigorosa supervisione etica.

Il Comitato etico per la ricerca del KFSHRC supervisiona le tecnologie IA e CRISPR per evitare pregiudizi, salvaguardare i diritti dei pazienti e garantire che le innovazioni siano conformi agli standard globali. Le continue verifiche e il coinvolgimento dei medici rafforzano questo impegno verso la trasparenza, garantendo che gli strumenti di IA integrino le competenze umane e forniscano i migliori risultati.

Riconosciuto a livello internazionale, il KFSHRC ha ricevuto il 2022 Leadership Award in AI e il 2024 Gold Award for Best Use of Customer Insights, condividendo i suoi progressi a livello globale attraverso partnership con l’OMS e l’Università di Harvard, promuovendo l’equità sanitaria globale attraverso la telemedicina e i programmi di sviluppo delle capacità.

Vale la pena ricordare che il KFSHRC si è classificato per il secondo anno consecutivo al primo posto in Medio Oriente e Africa e al 20° a livello globale nell’elenco dei 250 migliori centri medici accademici del mondo ed è stato riconosciuto come il marchio sanitario di maggior valore nel Regno e in Medio Oriente, secondo la classifica di Brand Finance 2024. Inoltre, nello stesso anno, si è classificato tra i migliori 250 ospedali del mondo ed è stato inserito dalla rivista Newsweek nell’elenco World’s Best Smart Hospitals per il 2025. Per ulteriori informazioni, visitare il sito www.kfshrc.edu.sa o contattare il nostro team media all’indirizzo mediacoverage@kfshrc.edu.sa