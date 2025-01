Il King Faisal Specialist Hospital & Research Centre esegue il primo impianto di pompa cardiaca artificiale assistito da robot al mondo

Adnkronos

RIYADH, Arabia Saudita, Jan. 17, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) — Il King Faisal Specialist Hospital & Research Centre (KFSHRC) di Riyadh ha eseguito con successo il primo impianto al mondo assistito da robot di una pompa cardiaca artificiale (HeartMate 3) sviluppata da Abbott, una procedura innovativa che segna un significativo progresso nella tecnologia medica e nella cura del paziente.

L’intervento è stato eseguito su un uomo di 35 anni ricoverato da 120 giorni per un’insufficienza cardiaca avanzata, che aveva portato anche al deterioramento delle funzioni renali e polmonari. Grazie a questa innovativa procedura chirurgica, il paziente è ora in grado di realizzare il sogno di tornare a casa dalla sua famiglia.

L’intervento è stato condotto dal Dott. Feras Khaliel, primario di cardiochirurgia e direttore del programma di chirurgia robotica e mininvasiva dell’ospedale. Il paziente ha trascorso solo quattro giorni nel reparto di terapia intensiva, una differenza sostanziale rispetto alla media di 26 giorni per interventi simili eseguiti con metodi chirurgici tradizionali. Anche i tempi di recupero dovrebbero essere significativamente ridotti, con una dimissione prevista entro 10 giorni invece dei 63 giorni normalmente necessari per gli interventi convenzionali.

Il Dott. Bjorn Zoega, vicedirettore generale del KFSHRC, ha dichiarato: “Questo traguardo dimostra la nostra capacità di bilanciare un’innovazione audace con misure di sicurezza rigorose, fornendo soluzioni mediche all’avanguardia che ridefiniscono le possibilità dell’assistenza sanitaria”. Ha aggiunto che questo risultato rafforza la posizione dell’Arabia Saudita come leader globale nell’innovazione medica.

Il Dott. Khaliel ha sottolineato la precisione e la sicurezza della chirurgia robotica, notando che il paziente non ha avuto infezioni né emorragie durante o dopo l’intervento. “Il paziente è rimasto stupito dalle dimensioni minime della cicatrice, dato che riflette le capacità avanzate della tecnologia robotica” ha dichiarato.

“Siamo onorati di aver collaborato con il KFSHRC in Arabia Saudita a questa iniziativa trasformativa, che sottolinea il ruolo fondamentale della tecnologia sanitaria nel migliorare le vite e i risultati sanitari” ha dichiarato Keith Boettiger, vicepresidente del dipartimento specializzato in insufficienza cardiaca di Abbott. “Questo risultato è in linea con l’impegno di Abbott di consentire alle persone di vivere una vita più sana e piena”.

Questo successo si basa sui precedenti risultati globali raggiunti dal KFSHRC, tra cui il primo trapianto di cuore completamente robotizzato al mondo e il trapianto di fegato robotizzato. Questi traguardi sottolineano l’impegno del KFSHRC nell’innovazione pionieristica e consolidano ulteriormente il suo status di leader globale nell’assistenza sanitaria specializzata.

Degno di nota è il fatto che il KFSHRC sia stato classificato per il secondo anno consecutivo al primo posto in Medio Oriente e Africa e al 20° a livello globale nell’elenco dei 250 migliori centri medici accademici del mondo e che sia stato riconosciuto come il marchio sanitario di maggior valore in Arabia Saudita e in Medio Oriente, secondo la classifica di Brand Finance 2024. Inoltre, nello stesso anno, si è classificato tra i migliori 250 ospedali del mondo ed è stato inserito dalla rivista Newsweek nell’elenco World’s Best Smart Hospitals per il 2025.

