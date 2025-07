Il Mittlere Brücke come campo da gioco per il calcio e l’arte

Adnkronos

Dalla settimana scorsa, cinque enormi palloni da calcio ornano il Mittlere Brücke. Questa installazione artistica temporanea di Klaus Littmann, «Bridge Kick», segna il passaggio organico da Art Basel all’UEFA Women’s Euro 2025.

BASEL, Switzerland, 30 giugno 2025 /PRNewswire/ — Art Basel è appena terminata e cede già il passo all’evento clou successivo: l’UEFA Women’s Euro 2025. Che a Basilea cultura e sport vadano di pari passo, lo dimostra l’installazione artistica temporanea di Klaus Littmann: con il titolo di «Bridge Kick», dalla settimana scorsa cinque giganteschi palloni da calcio spiccano sul Mittlere Brücke.

Il diametro dei palloni da calcio sovradimensionati coincide con la larghezza della carreggiata di undici metri. Grazie alle loro proporzioni, i palloni sono di grande effetto, sia sui passanti che su chi li osserva dall’alto. L’artista riferisce in proposito: «Con le mie installazioni artistiche temporanee miro a raggiungere le persone nei luoghi di maggior passaggio. In questo modo, lo spazio pubblico diventa una superficie di proiezione per incontri, dialoghi e nuove prospettive.»

Cinque palloni per cinque partite

Il numero di palloni rimanda alle cinque partite che si disputeranno a Basilea, inclusa quella inaugurale del 2 luglio e la finale del 27 luglio. Ogni pallone ne rappresenta una e funge da elemento di richiamo visivo, portatore di un messaggio chiaro. Uno degli elementi centrali di «Bridge Kick», infatti, è la partecipazione: prima di ogni partita, le squadre partecipanti sono invitate a firmare uno degli oggetti esposti sul ponte – un gesto simbolico come espressione di rispetto reciproco e di esperienza condivisa che va oltre la competizione. L’intera installazione si configura così come testimonianza, unica nel suo genere, di reale coesione; il ponte stesso diviene un vivace punto di incontro per tifosi e giocatori.

Il trait d’union tra le Fan Zone

Questa settimana, il 1° luglio 2025 alle ore 18:00, le Fan Zone, ovvero le zone riservate ai tifosi sulla Barfüsserplatz e Messeplatz, apriranno i battenti. In questo contesto, il Mittlere Brücke non costituisce solo un emblema storico, ma anche un elemento di collegamento tra le due zone. «Con questa installazione artistica, puntiamo a generare l’attenzione auspicata nei confronti del calcio femminile», afferma convinta Sabine Horvath, responsabile generale del progetto per l’UEFA Women’s Euro di Basilea, e aggiunge: «Bridge Kick dà vita a immagini uniche, proiettate a terra dall’alto sulla città, che da Basilea si diffonderanno in tutto il mondo.»

Altri palloni da calcio come benvenuto all’EuroAirport

Dalla scorsa settimana, sui nastri trasportatori dei bagagli dell’EuroAirport è presente lo stesso motivo a tema calcistico, che accoglie i passeggeri in modo ludico e creativo. Anche l’installazione «Am laufenden Ball» reca la firma di Klaus Littmann ed è un simbolo vivente della gioiosa attesa e della febbre del calcio nella città di Basilea, che ospiterà l’UEFA Women’s Euro 2025. L’installazione rientra anche nel vasto programma di iniziative di accoglienza e promozione dell’EuroAirport in occasione dell’UEFA Women’s Euro 2025 di Basilea.

Materiale fotografico e ulteriori informazioni

Sono disponibili video con riprese aeree e immagini relativi a «Bridge Kick» (Fonte immagini: Aviaticfilms) e a «Am laufenden Ball» (Fonte immagini: Klaus Littmann).

L’artista: Klaus Littmann è un artista, curatore e produttore originario di Basilea, attivo a livello internazionale. Noto per le sue imponenti installazioni artistiche in spazi pubblici, pone costantemente in discussione la percezione sociale ed esplora nuove prospettive attraverso le sue opere.

www.weuro2025basel.ch

Photo – https://mma.prnewswire.com/media/2721498/Mittlere_Brucke_bridge.jpgLogo – https://mma.prnewswire.com/media/2721497/UEFA_Womens_Euro_2025_Host_City_Basel_Logo.jpg