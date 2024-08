Il nuovo citofono 2N ti conquisterà con il suo altissimo livello di sicurezza e il design moderno e minimalista

Adnkronos

PRAGA, 7 agosto 2024 /PRNewswire/ — La 2N Telecommunications, leader nei sistemi di accesso IP, ha lanciato il nuovo citofono 2N IP One, progettato principalmente per la sicurezza e la gestione degli accessi nelle case unifamiliari. Questo citofono moderno e robusto contiene un potente processore e una telecamera grandangolare Full HD con un angolo di visione di 156° che consente una sorveglianza costante dell’ingresso di casa in caso di ospiti inattesi. Un altro vantaggio della telecamera è dato dalle funzioni di zoom e messa a fuoco del volto che offrono all’utente un’immagine dettagliata di chi si trova fuori dalla porta di casa. Il 2N IP One avvisa inoltre il proprietario di casa di qualsiasi attività inaspettata grazie al rilevamento del movimento, contribuendo così a una maggiore sicurezza della casa. Il nuovo citofono può essere facilmente collegato alle segreterie telefoniche interne, all’app My2N e, differentemente dai comuni videocitofoni, ai dispositivi di domotica più diffusi.

Massima sicurezza, funzionamento semplice

Il 2N IP One vanta funzionalità superiori, progettate per garantire la massima comodità e accessibilità, unitamente ai più elevati standard di sicurezza. Collegato alla serratura della porta, il 2N IP One funziona come una chiave remota che consente agli inquilini di sbloccare le porte d’ingresso a distanza. L’ingresso alla casa può essere attivato anche tramite un codice QR, utile per i visitatori attesi senza però, che tale elevato livello di accessibilità vada a scapito della sicurezza.

Una volta collegato il citofono al cloud My2N, gli utenti possono accedere al suo sistema da qualsiasi angolo del mondo tramite l’app My2N. In questo modo possono essere informati in tempo reale di quanto accade davanti alla porta di casa, insieme a una foto o a un video dell’ospite indesiderato. Anche i vostri pacchi sono al sicuro: l’app My2N permette di aprire la porta a distanza al momento della consegna.

“Il 2N IP One risponde principalmente alla crescente popolarità dei sistemi di videocitofoni semplici. Tuttavia, la loro estrema facilità di installazione e utilizzo solitamente va a scapito della sicurezza e di politiche di gestione dei dati discutibili. L’IP One di 2N dimostra che una sicurezza solida può andare di pari passo con un design moderno e con la facilità d’uso” afferma Tomáš Vystavěl, Responsabile prodotto in 2N.

Una sostenibilità basata sulla durevolezza e sul supporto

Con l’aumento della criminalità e dei furti in casa (oltre 1 milione in Europa nel 2022), 2N IP One è la soluzione ideale per una casa più sicura. Il citofono è in grado di resistere a colpi bruschi, atti vandalici, polvere e acqua. I suoi materiali, come l’alluminio anodizzato, garantiscono la migliore protezione contro le particelle solide e la forte pressione dell’acqua.

“Sebbene il tasso di effrazioni in casa sia in calo in Europa, nel 2022 ha ricominciato ad aumentare. Il nostro sistema è uno dei modi in cui i nostri clienti possono negare l’accesso alle loro case agli ospiti non desiderati”, spiega Vystavěl.

Il prodotto vanta un design minimalista, in linea con le ultime tendenze estetiche. “Vogliamo fornire il massimo livello di qualità ai nostri utenti, sia in termini di materiali utilizzati che di design pulito e moderno” aggiunge Vystavěl.

“Il citofono 2N IP One viene naturalmente venduto con una garanzia di 5 anni e aggiornamenti firmware garantiti, non solo per mantenere la sicurezza, ma anche per offrire miglioramenti di servizio agli utenti durante l’intero ciclo di vita del prodotto”. continua Vystavěl che si riferisce anche alla nuova garanzia estesa, frutto dell’aumento del periodo di garanzia di tutti i prodotti 2N da tre a cinque anni.

Informazioni sul prodotto 2N IP One

Informazioni sulla 2N

La 2N è leader mondiale nei sistemi di accesso IP. È specializzata in prodotti per il settore residenziale e commerciale, come citofoni e sistemi di controllo accessi. I prodotti 2N garantiscono il massimo livello di sicurezza e sono utilizzati da molte aziende IT globali, istituzioni finanziarie, carceri, scuole e altri.

