Il nuovo portfolio VARTA con codice colore semplifica la selezione delle batterie

HANNOVER, Germania, 3 aprile 2025 /PRNewswire/ — VARTA Automotive ha introdotto sul mercato il suo nuovo portfolio prodotti, progettato per semplificare le scelte dei rivenditori, delle officine e degli operatori del parco veicoli. La nuova struttura garantisce una facile identificazione e selezione delle batterie adatte per i veicoli moderni. VARTA è il marchio leader di Clarios nella regione EMEA che rafforza la posizione di Clarios come produttore di batterie a bassa tensione più grande, tecnologicamente avanzato e responsabile del mondo, con un’eredità di 130 anni di innovazione e crescita.

Un portfolio chiaramente strutturato per ogni applicazione

Riconoscendo la necessità di requisiti diversi per le batterie che affrontano la crescente complessità dei veicoli, VARTA ha introdotto una chiara struttura di portfolio basata sulla tecnologia con un nuovo sistema di etichettatura a colori. La batteria SLI (Starting. Lighting. Ignition – etichetta blu) assicura una potenza di avviamento affidabile per i veicoli convenzionali, mentre la variante EFB (Enhanced Flooded Battery – etichetta argento) migliora le prestazioni nei veicoli Start-Stop e nei veicoli commerciali con funzioni base. La batteria AGM (Absorbent Glass Mat – etichetta dorata) è progettata per applicazioni ad alta richiesta, inclusi sistemi avanzati Start-Stop, veicoli commerciali altamente equipaggiati e veicoli elettrici. Una nuovissima aggiunta è la batteria agli ioni di litio (etichetta arancione), su misura per applicazioni ricreative off-grid a ciclo profondo come camper e uso marino, che offre un immagazzinamento superiore dell’energia ed una connettività intelligente tramite un’app Bluetooth per i consumatori finali. Questo chiaro sistema di etichettatura semplifica il processo di selezione, riducendo la complessità sia in negozio che online.

Theres Gosztonyi, Vice President Aftermarket EMEA di Clarios, ha sottolineato l’importanza di questi miglioramenti: “Con questo nuovo portfolio non stiamo solo semplificando la selezione delle batterie – stiamo stabilendo un nuovo punto di riferimento nel mercato dei ricambi. Ora i nostri clienti possono navigare più facilmente nella gamma di prodotti, prendendo decisioni informate che migliorano le prestazioni e l’affidabilità dei veicoli.”

Tecnologia di batteria all’avanguardia per veicoli moderni

VARTA introduce nuovi tipi di batterie avanzate per soddisfare le mutevoli esigenze dei veicoli. Le nuove batterie EFB H9 e AGM H3 offrono una maggiore efficienza energetica, un ciclo di vita più lungo e prestazioni ottimizzate per i veicoli moderni.

Per le applicazioni pesanti, la gamma VARTA ProMotive è stata ampliata con l’EFB A-Type, specificamente progettata per supportare i moderni sistemi a bassa tensione negli odierni camion e veicoli commerciali. Seguendo lo stesso approccio progettuale, la nuova AGM B-Type ottimizzerà ulteriormente le prestazioni e l’affidabilità, con la sua commercializzazione prevista per l’autunno 2025.

Con l’ascesa degli stili di vita digitali e off-grid, VARTA sta lanciando la gamma premium Li-Ion Leisure per camper, roulotte e applicazioni marine. Fornisce il doppio dell’energia utilizzabile delle batterie al piombo, oltre 3.000 cicli, un design più leggero del 45% e una connettività intelligente tramite Bluetooth e bus CAN. L’app VARTA Li-Ion Battery Check offre informazioni in tempo reale sull’integrità della batteria, sullo stato di carica e sull’utilizzo.

Bernadette Gatzemeier, Senior Product Manager di Clarios, ha aggiunto: “Il nuovo portfolio è una risposta diretta alle mutevoli esigenze del settore. Con una gamma chiara e strutturata e una tecnologia all’avanguardia, garantiamo che le nostre batterie non solo soddisfino i requisiti di oggi, ma siano anche pronte per il futuro.”

Sostegno a rivenditori, officine e flotte

Oltre al nuovo portfolio prodotti, VARTA continua a supportare i suoi partner con servizi dedicati per il settore automobilistico. I rivenditori beneficiano di un’esperienza semplificata e di una chiara guida per il cliente. Le officine possono contare sulla funzione VARTA di Trova Batteria per una selezione precisa delle batterie e sulla formazione professionale per rimanere aggiornati sulle ultime tecnologie. Gli operatori della flotta hanno accesso al programma Flotte di VARTA per un supporto esperto e acquisti personalizzati, mentre il calcolatore del costo totale di proprietà (TCO) aiuta a ottimizzare gli investimenti analizzando le prestazioni delle batterie e l’efficienza dei costi.

Con il nuovo portfolio, VARTA rafforza il suo impegno per rendere la selezione della batteria il più semplice possibile, fornendo prestazioni leader nel mercato. Dalle officine ai gestori di flotte, ai rivenditori e agli amanti dell’avventura, il nuovo portfolio assicura che la scelta della batteria giusta non sia mai stata così facile.

Per ulteriori informazioni, visitare il sito www.varta-automotive.com

Su Clarios

Clarios è il leader mondiale nelle tecnologie avanzate di batterie a bassa tensione per la mobilità. Le nostre batterie e soluzioni intelligenti alimentano quasi ogni tipo di veicolo e oggi si trovano in 1 auto su 3. Con circa 18.000 dipendenti in oltre 100 paesi, portiamo la nostra profonda esperienza ai nostri partner dell’aftermarket e OEM e l’affidabilità, la sicurezza e il comfort alla vita quotidiana. Rispondiamo al pianeta con un rigoroso focus sulla sostenibilità – promuovendo le migliori pratiche di sostenibilità e sostenendole in tutto il nostro settore. Lavoriamo per garantire che il 100% dei nostri prodotti venduti sia riciclabile e ricicliamo 8.000 batterie all’ora nella nostra rete.

