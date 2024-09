Il nuovo veicolo energetico E5 di DFSK risplende in Italia: Una nuova tendenza dell’innovazione automobilistica cinese in Europa

Adnkronos

BRESCIA, Italia, 19 settembre 2024 /PRNewswire/ — Una notizia da iChongqing — Il 16 settembre, l’Italia ha dato il benvenuto l’arrivo delle nuove offerte automobilistiche di DFSK dalla Cina. Il marchio ha presentato il suo ultimo veicolo elettrico ibrido plug-in (PHEV), la DFSK E5, insieme al suo classico SUV di medie dimensioni, la DFSK 600, in occasione di un grande evento di lancio organizzato a Brescia, in Italia. Questo evento non solo simboleggia la penetrazione più profonda dei marchi automobilistici cinesi nel mercato europeo, ma dimostra anche la profonda conoscenza e la precisa comprensione da parte di DFSK delle diverse esigenze dei consumatori europei.

All’evento, i partner di DFSK, i rappresentanti dei media locali e i consumatori entusiasti si sono riuniti per assistere allo straordinario debutto dei due nuovi modelli DFSK in Italia. La DFSK E5 è il primo modello ibrido meticolosamente progettato da DFSK che integra un motore elettrico ad alta efficienza con un motore a combustione interna, ottimizzando ulteriormente l’uso dell’energia attraverso il suo sistema di gestione intelligente. Questo miglioramento non solo aumenta la sicurezza e il comfort alla guida, ma garantisce anche prestazioni elevate, riducendo significativamente le emissioni di carbonio. Analogamente, la DFSK 600, un’altra importante novità, presenta linee della carrozzeria fluide e naturali, materiali di alta qualità e una lavorazione artigianale squisita, creando un ambiente di guida caldo e confortevole. Entrambi i veicoli hanno attirato molto attenzione durante l’evento.

Durante l’evento di lancio, Joe Chou, vicepresidente dell’unità commerciale estera di SERES Automotive e direttore generale di DFSK Import & Export Company, ha tenuto un discorso appassionato. Ha affermato che, come testimoniato dal tema dell’evento “The Way Forward”, il percorso di sviluppo automobilistico di DFSK procede senza sosta. Il mercato italiano rappresenta un’arena cruciale, ricca di opportunità e sfide per il marchio DFSK. DFSK considera l’Italia un elemento chiave nella sua strategia volta ad consolidare la propria presenza sul mercato europeo. Questo lancio rappresenta un nuovo punto di partenza per il marchio DFSK, che confida nella collaborazione con il suo concessionario partner, CHINA CAR COMPANY, per conquistare più consumatori in Italia con la DFSK E5 e la DFSK 600.

Con il lancio ufficiale dei due modelli DFSK in Italia, la tendenza all’innovazione automobilistica cinese in materia di mobilità verde e tecnologie di sicurezza è destinata a prendere piede anche nel mercato europeo. Guardando al futuro, DFSK continuerà a mantenere il suo impegno di “dedicarsi al servizio degli utenti” fornendo prodotti e servizi automobilistici di alta qualità a livello globale e guadagnando sempre più fiducia e supporto dai consumatori esteri attraverso strategie di marketing e di mercato localizzate.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2508686/1.jpg