Il prezioso supporto di Work Secure nella gestione della sicurezza aziendale

Adnkronos

– Il tema della sicurezza, nell’attuale panorama professionale, è di fondamentale importanza. Per garantire condizioni di lavoro adeguate, è necessario adottare misure efficaci per prevenire gli infortuni, contribuendo così al benessere del personale e preservando la reputazione e la stabilità economica dell’impresa.

Work Secure ha sviluppato una proposta estremamente articolata, che comprende più di 10.000 alternative. Grazie a una piattaformaintuitiva e a un catalogo digitale costantemente aggiornato, professionisti e aziende possono accedere a un’ampia selezione di articoli, rivolti a diversi ambiti operativi.

L’offerta include DPI per lavori in quota, come imbracature, cordini e caschi, ma anche occhiali protettivi, guanti antitaglio, cuffie antirumore e maschere filtranti, indispensabili per proteggere i lavoratori da rischi chimici, fisici e biologici.

Nell’assortimento figurano marchi riconosciuti a livello internazionale, come Skylotec, Tractel, Livith, DPI Sekur, Guide Gloves e Tuff Built, garanzia di affidabilità e durata. Inoltre, Work Secure è rivenditore autorizzato della linea Payper HO.RE.CA.

L’azienda offre poi un servizio di personalizzazione, che consente alle imprese di adattare l’abbigliamento da lavoro alla propria identità visiva. Loghi, scritte e altri elementi grafici possono essere applicati utilizzando tecniche come la stampa serigrafica, in colorprint o patches termosaldate.

Work Secure supporta le imprese anche attraverso una serie di servizi tecnici mirati, pensati per garantire continuità operativa e conformità normativa. Il personale qualificato si occupa, innanzitutto, della manutenzione e revisione periodica delle attrezzature critiche, tra cui i rilevatori Gas Alert, dispositivi indispensabili per il monitoraggio di gas pericolosi in ambienti industriali.

Work Secure è specializzata, poi, nell’ispezione e nella revisione delle imbracature e dei dispositivi anticaduta ed esegue il Fit Test, attraverso cui controlla che le maschere filtranti si adattino perfettamente al volto degli operatori che entrano quotidianamente in contatto con polveri sottili o sostanze chimiche nocive.

In aggiunta, particolarmente utile è il servizio di outsourcing del magazzino, che permette alle aziende diottimizzare le scorte, garantendo la disponibilità continua di DPI e riducendo i tempi di fermo operativi.

Sul fronte della logistica, Work Secure assicura spedizioni rapide e puntuali: gli ordini effettuati entro le ore 12:00 vengono spediti in giornata, mentre le consegne, attive in tutta Italia ed Europa, sono gratuite per importi superiori a 49,90 euro.

Per garantire la protezione dei dati sensibili dei clienti durante le transazioni, infine, l’e-commerce offre opzioni di pagamento sicure, come PayPal e carta di credito.