Il Rettore della Link, Carlo Alberto Giusti, nuovo membro del Board of Advisors dell’IDLO

Adnkronos

14 febbraio 2025. – Il Magnifico Rettore dell’Università degli Studi Link, Carlo Alberto Giusti, è stato eletto membro del Board of Advisors dell’IDLO (International Development Law Organization). L’IDLO è l’unica organizzazione intergovernativa, osservatore presso l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, a svolgere un mandato esclusivo per promuovere lo stato di diritto in decine di paesi in tutto il mondo. Supporta le economie emergenti nel rafforzare la loro capacità giuridica per favorire uno sviluppo sostenibile e cogliere nuove opportunità economiche. Un impegno ad ampio raggio sul fronte della giustizia a sostegno delle strategie internazionali per la pace e la crescita, soprattutto nelle aree di crisi e di conflitto.