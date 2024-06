Il salone internazionale COSMETIC 360 festeggia 10 anni di innovazione nella cosmesi il 16 e 17 ottobre 2024 a Parigi

Adnkronos

Questa straordinaria 10° edizione si concentrerà sulla longevità legata alla sostenibilità.

PARIGI, 4 giugno 2024 /PRNewswire/ — Il 16 e 17 ottobre 2024, presso il prestigioso Carrousel du Louvre di Parigi, avrà luogo COSMETIC 360, il più importante salone mondiale per le innovazioni e le tendenze dell’industria dei profumi e dei cosmetici.

Organizzata da COSMETIC VALLEY, il principale network mondiale della profumeria e della cosmesi che coordina la filiera francese da 30 anni, questa 10° edizione riunirà 250 espositori e più di 5.000 decision maker internazionali provenienti da 70 paesi per parlare delle ultime innovazioni del settore. Al centro dell’edizione, il tema della longevità legato alla sostenibilità.

Per celebrare il 10° anniversario, che ricorre in concomitanza con i Giochi Olimpici di Parigi, COSMETIC 360 organizzerà le COSMETOPIADS*, la prima competizione internazionale dell’eccellenza cosmetica.

LONGEVITÀ E SOSTENIBILITÀ AL CENTRO DELL’INNOVAZIONE COSMETICA

Il tema della longevità legato alla sostenibilità nella cosmesi riunisce tutte le innovazioni che contribuiscono a ritardare o addirittura a invertire gli effetti dell’invecchiamento della pelle, nonché a prolungare il ciclo di vita dei prodotti e delle attrezzature, per ottimizzare l’impatto del settore sulle persone e sull’ambiente.

Esplorando le stimolanti risorse della rigenerazione e dell’anti-senescenza cellulare, del proteoma, della genomica e dell’epigenetica per comprendere meglio i meccanismi d’azione degli ingredienti, la cosmesi della longevità mira oggi a ottimizzare la bellezza della pelle e il benessere fisico e mentale.

La nozione di longevità riguarda anche tutte le professioni coinvolte nella creazione di un prodotto cosmetico o di un profumo, integrando pratiche ecologiche come la conservazione delle risorse, la progettazione eco-compatibile dei prodotti, la sostenibilità dei materiali di imballaggio e la manutenzione preventiva delle attrezzature.

La sostenibilità è diventata un pilastro della cosmesi dedicata alla longevità, perché incoraggia un approccio più consapevole e olistico ai prodotti e stimola l’innovazione in tutte le sue sfaccettature.

Questo tema appassionante, incentrato sulle soluzioni più efficaci in materia di longevità e sostenibilità, sarà sviluppato durante gli eventi principali del salone (conferenze, premiazioni) e in tutte le aree destinate alle attività (Tech Corner del CNRS, Start-up Zone, Challenge di Innovazione, ecc.).

L’EVENTO DEL 2024: LE COSMETOPIADS, LA COMPETIZIONE DELL’ECCELLENZA COSMETICA

Per celebrare il 10° anniversario, che ricorre in concomitanza con i Giochi Olimpici di Parigi, COSMETIC 360 organizza una straordinaria competizione internazionale per premiare l’eccellenza dei principali territori cosmetici.

Ogni territorio in gara si batterà promuovendo il proprio ecosistema cosmetico – che consente alle aziende di innovare – attraverso 4 temi: formazione, ricerca pubblica, iniziative locali e savoir-faire. I padiglioni offriranno ai visitatori la possibilità di scoprire l’eccellenza dell’innovazione di tutti i paesi del mondo.

Alcuni momenti salienti delle COSMETOPIADS, che si svolgeranno nel segno dell’eccellenza, del rispetto e dell’amicizia:

LA 10° EDIZIONE DI COSMETIC 360 SI PREANNUNCIA STRAORDINARIA:

– 250 espositori, tra cui 40 start-up – Oltre 5.000 decision maker internazionali previsti – 70 paesi rappresentati – 6 aree di attività – 5 Challenge di Innovazione – Un programma unico di conferenze dedicate al futuro – 7 COSMETIC 360 Awards

“Nel 2024, COSMETIC 360 festeggia il 10° anniversario! Nato in un paese che è la culla dell’innovazione nell’industria dei profumi e della cosmesi, il nostro salone è diventato un punto di riferimento originale e all’avanguardia a livello mondiale”, afferma Franckie Béchereau, Direttrice di COSMETIC 360.

“Festeggiamo questi primi 10 anni con un’edizione di COSMETIC 360 più internazionale che mai. Gli ecosistemi cosmetici di tutto il mondo sono fucine di innovazione trainate dai grandi cambiamenti ambientali, tecnologici e sociali in corso. Inoltre, nel 2024, il tema della longevità collegato alla sostenibilità simboleggia alla perfezione il futuro della cosmesi”, conclude Christophe Masson, Direttore Generale di COSMETIC VALLEY.

Per maggiori informazioni su COSMETIC 360: https://www.cosmetic-360.com/en/

Per maggiori informazioni su COSMETIC VALLEY, ente organizzatore del salone: https://www.cosmetic-valley.com/

Contatto stampa: PPR Agency – cosmetic360@pprww.com

Le COSMETOPIADS sono i giochi della cosmesi. Questo evento eccezionale viene organizzato in occasione del 10° anniversario di COSMETIC 360, l’anno dei Giochi Olimpici di Parigi.

