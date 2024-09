Il trimestre d’oro del retail: ecco come incrementare le vendite con l’IA

Adnkronos

Il nuovo white paper di DeepL sottolinea come, migliorando la comunicazione interna ed esterna con l’IA linguistica, i retailer possano ridurre i costi e aumentare i profitti.

COLONIA, Germania, 11 settembre 2024 /PRNewswire/ — In vista del “trimestre d’oro” per i retailer,DeepL, leader globale dell’IA linguistica, ha pubblicato un white paper su come sfruttare al meglio l’IA per incrementare le vendite durante le festività.

Una comunicazione multilingue efficace è fondamentale per avere successo nel retail. Tra catene di distribuzione globali e clienti sempre più internazionali, considerare l’inglese come lingua franca in tutto il mondo non è una strategia vincente.

Che si tratti di espandersi per la prima volta all’estero o di accrescere un business internazionale già affermato, l’IA sta rapidamente salendo in cima alle tecnologie adottate dai retailer. Il nuovo white paper di DeepL, “Guida per dirigenti all’adozione dell’IA nel retail globale”, ha infatti rivelato che l’IA può:

David Parry-Jones, Chief Revenue Officer di DeepL, commenta così: “Negli ultimi due anni molti retailer hanno dovuto fare i conti con l’instabilità nelle loro attività operative quotidiane. Per venirne a capo, soprattutto nei periodi di crisi di fine anno, non è da sottovalutare il contributo dell’IA. Nonostante nel retail le lingue siano spesso trascurate, comunicare in modo chiaro con i fornitori di tutto il mondo può aiutare a risolvere tempestivamente qualsiasi problema si verifichi nella catena di distribuzione. Al di là dei vantaggi a livello interno, la ricerca rivela che il 75%[1] dei clienti preferisce fare acquisti online nella propria lingua: è evidente quindi quanto sia importante fornire traduzioni efficaci in ogni fase dell’esperienza di acquisto”.

Secondo la ricerca di DeepL, i principali casi d’uso dell’IA linguistica sono la creazione di contenuti in più lingue (46%) e la comunicazione in lingue poco o per nulla conosciute (36%). I contenuti più tradotti sono la comunicazione esterna (57%), la comunicazione interna (39%) e i materiali promozionali (32%). Nello specifico, l’IA linguistica risulta particolarmente utile ai retailer nei seguenti casi:

Jakob Kalina, capo del team di localizzazione di Alza, in proposito afferma: “L’API di DeepL ha rivoluzionato il nostro approccio alla gestione di enormi quantità di recensioni degli utenti di Alza. Le recensioni tradotte hanno aumentato la fiducia dei clienti nella nostra esperienza di acquisto online. La traduzione di centinaia di migliaia di recensioni dal ceco al tedesco e all’ungherese ha aumentato notevolmente i nostri tassi di conversione. Questa strategia non solo ha migliorato il nostro servizio clienti, ma ha anche rafforzato la nostra posizione nel mercato competitivo dell’e-commerce”.

Il periodo più impegnativo dell’anno per molti retailer si avvicina, ma c’è ancora tempo per implementare degli strumenti IA che possono aumentare la produttività e i profitti. Da unostudio di Forrester del 2024 è emerso che, utilizzando DeepL, alcune aziende internazionali non solo hanno raggiunto un ROI del 345%, ma hanno anche ridotto i tempi di traduzione del 90% e il carico di lavoro del 50%. La piattaforma di DeepL si è quindi rivelata un ottimo investimento per le aziende interessate a incrementare il proprio fatturato e a espandersi rapidamente in nuovi mercati.

Leggi il white paper per i retailer.

Informazioni su DeepL

La missione di DeepL è quella di abbattere le barriere linguistiche per le aziende di tutto il mondo. Oltre 100 000 aziende, enti governativi e milioni di utenti in 228 mercati internazionali si affidano alla piattaforma di IA linguistica di DeepL per tradurre con precisione e migliorare la scrittura. Progettate per soddisfare le esigenze di sicurezza aziendale, le soluzioni IA di DeepL permettono alle aziende di trasformare la comunicazione, espandere i mercati e incrementare la produttività. Fondata nel 2017 dall’amministratore delegato Jaroslaw (Jarek) Kutylowski, DeepL conta a oggi oltre 900 dipendenti appassionati ed è sostenuta da investitori di fama mondiale, tra cui Benchmark, IVP e Index Ventures.

