Il tuo compagno di cinema quotidiano: JMGO N1S 4K offre una qualità delle immagini di alta qualità ma a un prezzo accessibile

Adnkronos

SHENZHEN, Cina, 4 aprile 2025 /PRNewswire/ — JMGO, pioniere della tecnologia dei proiettori intelligenti, annuncia il lancio dell’N1S 4K, un rivoluzionario proiettore laser triplo 4K che infrange la barriera del rapporto prezzo-prestazioni, rendendo la proiezione 4K di alta qualità accessibile a un numero maggiore di persone.

L’esperienza della funzionalità a triplo laser 4K incontra il prezzo contenuto”Per anni, i consumatori hanno dovuto scendere a compromessi tra prezzo, prestazioni e portabilità nel mercato dei proiettori”, spiega Forrest Li, Ceo di JMGO. “Con l’N1S 4K abbiamo infranto queste limitazioni, dimostrando che la tecnologia all’avanguardia dovrebbe essere alla portata di ogni famiglia”.

Ottica a laser triplo MALC™ 2.0 di JMGO

L’N1S 4K sfrutta l’ottica a laser triplo MALC™ 2.0 di JMGO per offrire 1.100 lumen ISO, un rapporto di contrasto FOFO di 1.600:1 o un rapporto di contrasto dinamico di 1.000.000:1 e una copertura BT.2020 del 110% con precisione ΔE<1, garantendo immagini realistiche senza compromessi.

Ultra-portabilità e integrazione con il sistema operativo Google TV Con un peso di soli 2 kg, l’N1S 4K è dotato di un design a giunto cardanico integrato per una mobilità senza fatica. Regola le proiezioni di 127° in verticale, trasformando qualsiasi spazio – soggiorno, camera da letto o cortile – in un cinema.

L’installazione del proiettore è semplicissima – basta puntare l’obiettivo sulla superficie di proiezione desiderata. Man mano che cambia l’angolazione, la correzione istantanea del display, simile a quella di un giunto cardanico, viene eseguita contemporaneamente per garantire un’immagine nitida e a fuoco.

L’N1S 4K è dotato del più recente sistema Google TV, che offre accesso immediato a oltre 10.000 app di streaming e consigli personalizzati sui contenuti. I comandi vocali tramite Google Assistant semplificano la navigazione, mentre la funzionalità Google Cast integrata consente una trasmissione fluida da smartphone o tablet.

Il compagno perfetto per l’intrattenimento quotidiano

Il JMGO N1S 4K è più di un semplice proiettore – è un compagno versatile per ogni momento. È utilizzabile in camera da letto, nel soggiorno o in cucina, oppure portarlo all’aperto, ad esempio in giardino, per le serate di cinema del fine settimana. Discreto e compatto, si integra in qualsiasi ambiente, migliorando l’esperienza d’uso senza attirare l’attenzione.

Prezzi e disponibilità

Il JMGO N1S 4K è ora disponibile su Amazon negli Stati Uniti e in Europa (Germania, Francia, Italia e Spagna) al prezzo consigliato dal produttore di $ 1.299 (Stati Uniti) e di € 1.399 (Europa), e anche sul sito web globale di JMGO con un prezzo di lancio a tempo limitato di soli $ 999 / € 999.

Informazioni su JMGOFin dal 2011 JMGO ridefinisce l’intrattenimento domestico unendo la tecnologia ottica avanzata al design incentrato sull’utente. Dai proiettori portatili agli ecosistemi integrati, JMGO consente al pubblico globale di sperimentare l’immaginazione senza limiti.

CONTATTO: Lucas Xu, xulingwei@jmgo.com

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2656447/image_817765_43286926.jpg