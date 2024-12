Immobiliare Evasione 2: esperienza e affidabilità per la tua casa al Lido di Pomposa

Adnkronos

– Milano, 17/12/2024 – Da oltre vent’anni, Immobiliare Evasione 2 (www.immobiliareevasione.it) rappresenta un autentico punto di riferimento nel settore immobiliare dei Lidi Ferraresi, distinguendosi per professionalità e attenzione ai dettagli. Con sede al Lido di Pomposa, si rivolge a chi cerca una casa da acquistare o affittare in una delle più affascinanti località costiere dell’Adriatico.

La specializzazione principale riguarda il Lido di Pomposa e il Lido degli Scacchi, due mete predilette da famiglie e amanti della tranquillità. Ambienti sereni, vicinanza al mare e una vocazione all’accoglienza rendono queste località ideali sia per vivere che per trascorrere le vacanze.

Propone, infatti, soluzioni abitative che spaziano dai monolocali funzionali ai bilocali e trilocali spaziosi, fino alle villette indipendenti con piscina o giardino, tutte accuratamente selezionate. La vicinanza al mare, la tranquillità delle zone circostanti e la comodità rispetto ai principali servizi rappresentano i tratti distintivi di ogni immobile offerto.

Grazie all’esperienza maturata in oltre vent’anni di attività, l’agenzia è in grado di comprendere alla perfezione le esigenze dei clienti, proponendo soluzioni che coniugano comfort, stile e un ottimo rapporto qualità-prezzo.

Immobiliare Evasione 2 si distingue per la cura con cui seleziona ogni immobile. Tutte le proprietà, infatti, vengono certificate da una Relazione Tecnica Integrata (RTI), redatta da un tecnico abilitato.

Tale approccio assicura che ogni immobile sia conforme sotto il profilo catastale e urbanistico, offrendo ai clienti la tranquillità di una compravendita sicura e priva di sorprese.

Oltre alla compravendita, Immobiliare Evasione 2 è specializzata anche in affitti di case accuratamente selezionate. Gli immobili disponibili in locazione includono appartamenti e villette, scelti in base a criteri di posizione, tipologia e comfort.

Che si tratti di una casa per le vacanze o di una residenza per periodi più lunghi, l’agenzia garantisce proposte in grado di coniugare praticità e qualità.

Affidarsi a Immobiliare Evasione 2, del resto, significa scegliere un partner esperto e dedicato, in grado di guidare con competenza ogni cliente durante il processo di acquisto o affitto di una casa.

Grazie a una profonda conoscenza del territorio e a un servizio personalizzato, l’agenzia si impegna a soddisfare le diverse necessità, offrendo soluzioni abitative che rispecchiano qualunque aspettativa.