Impresa, Piuri (Fnm): “Le imprese hanno una responsabilità civile”

Adnkronos

Milano, 04 lug. – “Nel contesto attuale che vede sempre più, in termini di vita sociale, l’affermarsi di un individualismo spesso esasperato, l’impresa deve essere consapevole che ha addosso una responsabilità civile che è molto di più della responsabilità sociale d’impresa. Il Gruppo Fnm si è preso l’impegno di sviluppare e portare avanti il tema della responsabilità civile che implica la consapevolezza di essere comunità che sta insieme perché ha un obiettivo ed è in connessione con altre comunità. Una comunità che deve prendersi cura delle persone che ne fanno parte”. È il pensiero di Marco Piuri, direttore generale Fnm, il Gruppo che ha organizzato a Milano, nella sede della Veneranda Fabbrica del Duomo, il seminario di approfondimento ‘Museo, museo diffuso, non museo – Quando la passione per la storia è un’impresa’.