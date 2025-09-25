Imprese, arrivano i Money Awards 2025, premi che celebrano le eccellenze italiane

Adnkronos

A questi riconoscimenti, denominati Growth Money Awards e assegnati direttamente da Money.it, si affiancheranno due premi speciali, assegnati su candidatura: i Future Money Awards per progetti di innovazione e sostenibilità valutati da una giuria di esperti, e i People’s Money Awards per le startup innovative e gli e-commerce più votati dal pubblico. Questo triplice criterio di valutazione “consentirà di premiare non solo la performance economica, ma anche l’impatto positivo e la capacità delle imprese italiane di innovare e generare valore”. La cerimonia di premiazione è fissata per il 27 novembre 2025 a Roma.

La categoria principale dei Growth Money Awards si baserà sulla crescita percentuale di fatturato annuo per area geografica e terrà conto dei dati di bilancio ufficiali, certificati grazie alla collaborazione con Creditsafe, data provider e main sponsor dell’iniziativa.

Nello specifico verranno assegnati i premi: Eccellenza della crescita – Nord Italia 2025; Eccellenza della crescita – Centro Italia 2025; Eccellenza della crescita – Sud Italia e Isole 2025.

Per garantire il più possibile una valutazione significativa e meritocratica, rientreranno in queste categorie solo le aziende che avranno superato soglie minime fatturato e dimostrato una crescita reale rispetto all’anno precedente.

Parallelamente ai premi assegnati sulla base dei dati economici, Money.it ha istituito anche le due categorie speciali su candidatura dei Future Money Awards e dei People’s Money Awards. Nel primo caso, con riconoscimenti dedicati alle aziende che si distinguono per innovazione o sostenibilità, la selezione sarà svolta da una giuria composta da esperti del settore e di Money.it, che assegnerà i seguenti premi: Eccellenza della sostenibilità 2025; Eccellenza dell’innovazione 2025. Nel caso dei People’s Money Awards, dedicati a realtà operanti nel commercio elettronico B2C o iscritte all’albo delle startup innovative con almeno un bilancio depositato, il giudizio sarà affidato al voto del pubblico di Money.it. Le aziende candidate che avranno ottenuto più voti si aggiudicheranno i premi: Miglior e-commerce 2025 e Miglior startup innovativa 2025. In entrambi i casi le candidature dovranno essere presentate entro il 30 settembre compilando gli appositi form. La partecipazione è totalmente gratuita.