Imprese: Cipollina (Mondelēz), ‘necessaria collaborazione tra industria e istituzioni’

(Adnkronos Salute) – “Oggi più che mai una collaborazione fra industria e istituzioni è una necessità concreta. Il contesto economico che stiamo vivendo è complesso e volatile e ciascuno gioca una parte complementare. Da una parte l’industria continua ad investire, a innovare, a creare posti di lavoro. Dall’altro, le istituzioni garantiscono le condizioni necessarie affinché questo possa avvenire. Due aziende su 3 dichiarano di avere difficoltà nel reperimento di competenze tecniche per ruoli operativi. Collaborare con istituzioni in università e scuole diventa fondamentale per creare percorsi tecnici di sviluppo di queste competenze”. Così Lorenza Cipollina, Direttore Relazioni Istituzionali, Comunicazione e Sostenibilità del Gruppo Mondelēz International in Italia, alla celebrazione del 40esimo anniversario dello stabilimento di Capriata d’Orba (Al), “la nostra fabbrica dei biscotti”.