Imprese, Cirio: “Piemonte cornice ideale di Mondelēz International, profitto sposa valori”

Roma, 9 apr. – Il Gruppo Mondelēz International “rappresenta una grande eccellenza per il nostro territorio, con i suoi due siti produttivi presenti nella nostra regione e prodotti di cui sono fieramente consumatore. Un’industria che trova nel Piemonte, regione sensibile al mondo dell’agroindustria, una sua collocazione naturale, la cornice giusta a ospitare una realtà come questa”. Così Alberto Cirio, presidente della Regione Piemonte, in collegamento con la tavola rotonda ‘Persone, ambiente, territori: percorsi di crescita responsabile nella filiera agroalimentare’, durante la quale è stato presentato lo studio ‘Il Gruppo Mondelēz International in Italia: impatto economico e sociale’ realizzato da Ref Ricerche. “Apprezziamo in particolare il fatto che accanto alla crescita economica importante ci sia la crescita valoriale e questa azienda lo ha fatto. A noi piace molto, quando parliamo di un’impresa, affiancare alla parola ‘profitto’ i valori. I vostri interventi concreti, dalla parità di genere alla filiera di qualità, sono il segreto di questo successo”, conclude Cirio dicendosi “disponibile ad accompagnarvi nel percorso industriale e nel lavoro che svolgete, giorno per giorno”.

