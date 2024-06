Imprese: Cornerstone International-Italia, Simonetta Baraldi e Sergio Leonardi diventano equity partner

Adnkronos

Roma, 28 giu. (Labitalia) – Cornerstone International – Italia è lieta di annunciare che Simonetta Baraldi e Sergio Leonardi sono ufficialmente diventati Equity Partner della società. Questo avanzamento rappresenta un passo significativo nella continua crescita e sviluppo della nostra azienda, sottolineando l’importanza del loro contributo e della loro dedizione nel corso degli anni. Simonetta e Sergio portano con sé una vasta esperienza nel campo delle risorse umane, avendo gestito con successo numerosi progetti complessi che hanno contribuito a rafforzare la nostra posizione di leader nel settore. La loro profonda conoscenza del mercato e la loro capacità di fornire soluzioni innovative hanno giocato un ruolo significativo nell’evoluzione di Cornerstone International – Italia. Simonetta Baraldi, con oltre 20 anni di esperienza, ha dimostrato un impegno costante nel miglioramento continuo delle pratiche HR, focalizzandosi su strategie di talent management, sviluppo organizzativo e formazione. La sua visione strategica e la sua abilità nel costruire relazioni durature con i clienti hanno contribuito significativamente al successo dei nostri progetti. Sergio Leonardi, con una carriera altrettanto prestigiosa, ha portato avanti iniziative chiave in ambito HR, distinguendosi per la sua competenza nella gestione, la formazione e lo sviluppo dei talenti. La sua visione strategica e il suo impegno costante hanno giocato un ruolo chiave nella realizzazione di progetti di grande rilevanza per i nostri clienti. “Siamo estremamente orgogliosi – ha dichiarato Giovanni Perri, amministratore unico – di accogliere Simonetta e Sergio come soci. La loro dedizione e il loro talento sono stati fondamentali per il nostro successo e siamo certi che continueranno a portare valore aggiunto alla nostra azienda e ai nostri clienti.” Per Antonio Cassano, managing partner, l’ingresso di Simonetta Baraldi e Sergio Leonardi rappresenta un passo fondamentale per Cornerstone International – Italia, confermando il nostro impegno a investire nelle persone e a riconoscere il valore del talento e della professionalità. Cornerstone International Italia continuerà a fornire servizi di consulenza HR di alta qualità, supportando i clienti nella gestione delle risorse umane e nello sviluppo del capitale umano, grazie anche al prezioso contributo dei nuovi soci.

