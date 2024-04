Imprese: De Felice (Intesa Sp), ‘2,5 mln non trovano manodopera, 2,5 mln non trovano lavoro’

Adnkronos

Milano , 21 mar. – “In Italia il mercato del lavoro rimane teso; le imprese che hanno difficoltà a reperire manodopera mostrano i valori più alti di sempre. In termini numerici, questo mismatch tra domanda e offerta di lavoro ha dei numeri molto grossi, il totale è di 2,5 milioni di entrate di difficile reperimento, in modo particolare nel mondo dei servizi”. Lo ha evidenziato Gregorio De Felice, Chief Economist and Head of Research di Intesa Sanpaolo, intervenendo alla Questo il punto dal quale è partita la presentazione della ricerca ‘Rethinking Competencies in Twin Transitions’, in corso a Milano. “L’Italia -spiega De Felice- è un Paese con un’elevata disoccupazione, parliamo del 7%, con un’elevatissima disoccupazione giovanile, in particolare in molte regioni del Mezzogiorno; ciononostante abbiamo 2 milioni e mezzo di persone che il sistema produttivo non riesce a trovare”.