Imprese, Fitto: “Operatori registri imprese fondamentali per diritto e legalità mercato”

Adnkronos

Milano, 11 giu. “Una delle nostre priorità è utilizzare le nuove tecnologie per fornire soluzioni digitali che offrano ai cittadini e alle imprese un mezzo sicuro, affidabile e rispettoso della privacy per l’identificazione digitale. In questi sforzi, il ruolo degli operatori dei registri imprese è fondamentale per rafforzare la certezza del diritto e l’integrità del mercato”. Così il vice presidente della Commissione europea, Raffaele Fitto, in un videomessaggio inviato alla prima giornata di lavori della conferenza annuale della European business registry association (Ebra). L’edizione 2025, promossa a Milano in collaborazione con Unioncamere e InfoCamere, si intitola ‘Costruire la fiducia: i registri delle imprese europei da depositi di dati a ‘motori’ digitali di intelligenza economica’.

Fitto sottolinea il ruolo degli operatori dei registri per le imprese come “partner essenziali della Commissione europea e contribuite a garantire che le imprese operino all’interno di un quadro di fiducia e conformità, basi imprescindibili per un mercato unico competitivo e integrato”, dice.