Imprese: gestione dei rischi climatici, Sace in partnership per polizze dedicate

Adnkronos

È stata siglato l’accordo tra Sace e Bnl Bnp Paribas, in partnership con One Underwriting, Agenzia del Gruppo Aon, per un’esclusiva di distribuzione del prodotto ‘Protezione Rischio Clima’ per il canale bancassurance dell’Istituto di credito. Nell’ambito della partnership – si legge in una nota – Sace interviene attraverso il nuovo strumento “Protezione Rischio Clima”, rivolto a tutte le imprese per rispondere all’esigenza di assicurazione contro i danni derivanti dagli eventi catastrofali, non più trascurabili, di fronte alla crescente esposizione a fenomeni geologici e ambientali estremi sempre più frequenti.

”La sfida ai danni che i cambiamenti climatici portano a persone, edifici e attività produttive parte da iniziative di sistema come questa – ha sottolineato Ruxandra Valcu, Chief Commercial Officer di Bnl Bnp Paribas- Per il mondo produttivo del nostro Paese è di fondamentale importanza avere la possibilità di accedere a validi strumenti di protezione preventiva, specie in un territorio come il nostro che, per morfologia e clima, risulta sempre più spesso esposto a variabili dagli effetti incerti. Coinvolgere aziende, leader nei loro settori di riferimento, quali Bnl Bnp Paribas, Sace e il Gruppo Aon, permette di rispondere adeguatamente anche a queste nuove esigenze delle imprese”.

Come ha osservato Paolo Alfieri, che guida le assicurazioni di breve termine e le cauzioni di Sace: ”Con questa iniziativa che coinvolge Bnl Bnp Paribas, per il tramite di One Underwriting, Agenzia del Gruppo Aon, rafforziamo il nostro impegno per offrire alle aziende italiane i migliori strumenti assicurativi e le giuste competenze e connessioni per la copertura dai danni causati da calamità naturali. Sace c’è e il nostro obiettivo è fare in modo che tutte le imprese possano cogliere le opportunità connesse alla transizione sostenibile e acquisire piena consapevolezza sulla gestione del rischio climatico, che è in continua evoluzione”. Stefano Deiro, presidente e amministratore delegato di One Underwriting, ha commentato: ”Siamo orgogliosi di aver contribuito a realizzare questo innovativo prodotto assicurativo di grande importanza per la tutela contro gli eventi naturali estremi. Il cambiamento climatico – ha aggiunto – è tra le maggiori sfide e preoccupazioni per le aziende e la collettività in generale e i suoi impatti sono sempre più frequenti e gravosi. Diventa quindi fondamentale mettere in atto azioni concrete che possano dare un sostegno al Paese”.