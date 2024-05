Adnkronos

Imprese, Giacomelli (Ey): “Sfide e opportunità nella rendicontazione green”

Roma, 31 mag. La rendicontazione green per le imprese rappresenta una sfida, per via della complessità normativa, ma offre anche una serie opportunità. Ne ha parlato Roberto Giacomelli, Partner Climate Change and Sustainability Services EY, in occasione della presentazione del Rapporto di Sostenibilità 2023 di Conou, questa mattina a Palazzo Wedekind, a Roma, e in […]

Di Redazione | 31 Maggio 2024