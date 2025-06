Adnkronos

Imprese, Ibarra: “Dati materia prima per capire comportamenti clienti”

Milano, 9 giu. I dati “diventano sostanzialmente la materia prima che serve nel mondo della tecnologia, soprattutto per quanto riguarda l’intelligenza artificiale, per riuscire ad avere delle informazioni che sono nascoste”. Così Max Ibarra, ex amministratore legato di Engineering, intervendo, a margine dell’assemblea generale di Centromarca in corso a Milano, sul ruolo dei dati e […]

09 Giugno 2025