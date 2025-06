Imprese, Novello (Sonepar Italia): “Orgogliosi di un evento che fa parlare produttori, installatori e clienti”

Adnkronos

Roma, 11 giu. (Adnkronos/Labitalia) – “Siamo orgogliosi di aver organizzato questo Industry summit qui a Bologna. Il ruolo del distributore è di creare la filiera tra chi produce innovazione, chi produce tecnologia e gli installatori, i clienti, le industrie a valle”. Sono le parole di Sergio Novello, presidente e ad di Sonepar Italia, leader nazionale nella distribuzione di prodotti e soluzioni per il mercato elettrico con un forte presidio nel comparto industry. L’occasione è l’apertura di ‘Sonepar industry summit’, manifestazione che per due giorni richiamerà circa mille tra manager del mondo industriale, responsabili di aziende costruttrici di macchine, system integrator, installatori e quadristi.