In Val di Fiemme la filiera del wellness vale 243,7 milioni di euro

Adnkronos

Roma, 25 set. (Adnkronos/Labitalia) – La filiera del wellness in Val di Fiemme è in straordinaria espansione e genera ogni anno 243,7 milioni di fatturato e 75,6 milioni di valore aggiunto. A sostenerlo è lo studio di The European House – Ambrosetti, realizzato per la presentazione della Fiemme Wellness Community, la prima comunità dedicata al benessere diffuso d’Italia e delle Alpi. La val di Fiemme (Trentino) ha deciso di investire su salute e benessere per migliorare stili di vita ed abitudini dei residenti, la qualità del lavoro nelle aziende e la qualità della vacanza dei turisti. Una scelta di campo coraggiosa, visionaria, che ha l’obiettivo concreto di contribuire allo sviluppo del territorio. La Val di Fiemme è sede di ben 443 imprese che operano prevalentemente nella filiera estesa del Wellness per un totale di 2.410 occupati (+8,4% rispetto al 2018). I dati evidenziano come nel corso degli ultimi 10 anni sia aumentato il peso specifico di questa filiera all’interno del tessuto economico produttivo del territorio. La filiera estesa del wellness sostiene il territorio generando un valore aggiunto diretto superiore a 75 milioni di euro, creando un formidabile moltiplicatore di ricchezza e opportunità anche per gli altri settori economici. Dal 2014 al 2022, l’effetto moltiplicatore della filiera sul resto dell’economia è di 2,9. In altre parole, per ogni euro di Pil generato direttamente dal Wellness si attivano 1,9 euro su altri settori. L’impatto si riversa in maniera altrettanto positiva sull’occupazione, in cui il moltiplicatore dei posti di lavoro del Wellness sul resto dell’economia è 2,6: per ogni posto di lavoro generato dal Wellness se ne attivano altri 1,6 in settori economici diversi. Il trend è confermato sui dati dell’occupazione della filiera Wellness che è aumentata del 6,4% all’anno, rispetto al 3,5% degli altri settori economici aggregati. “La comunità del benessere diffuso – ha spiegato Luigi Angelini, ideatore di Fiemme Wellness Community e consulente strategico per la cultura del benessere – prenderà forma e sostanza da subito, così da presentarsi all’appuntamento con la storia dello sport, le Olimpiadi Milano Cortina 2026, offrendo al mondo il modello di sviluppo sostenibile di un territorio capace di tenere assieme le persone che ci abitano, i visitatori e il mondo delle imprese”. In valle di Fiemme si assegneranno le medaglie olimpiche dello sci nordico e del salto dal trampolino, pari a circa il 30% dei titoli olimpici. Il valore dell’economia wellness è in crescita esponenziale in tutto il mondo. Secondo il Global Wellness Institute, il più autorevole centro studi internazionale su questi temi, il Wellness Tourism vale 1 trilioni di dollari a livello globale e 285 miliardi di dollari in Europa. La ragione è presto detta: il turista interessato all’esperienza di wellness in vacanza è alla ricerca della combinazione perfetta tra movimento, natura, sport, tradizioni enogastronomiche, relax e cultura. Il mix perfetto del modello turistico della val di Fiemme che ha sempre puntato sul turismo di qualità, guardando a target importanti quali famiglie e turisti active. “Il benessere – aggiunge Paolo Gilmozzi, presidente dell’Azienda di promozione turistica Fiemme Cembra – appartiene da sempre al patrimonio culturale della comunità della Val di Fiemme. Non a caso abbiamo deciso di evolvere il concetto di wellness da modello della destinazione turistica a modello di comunità. La scelta, ne siamo convinti ed orgogliosi, ci permetterà di puntare sulla qualità globale del nostro territorio, mantenendo al centro la persona ed i suoi bisogni. Tutti, siano essi residenti piuttosto che dipendenti di aziende o turisti, devono sentirsi bene in val di Fiemme. Il nostro è un progetto a medio termine perché deve pervadere il territorio. Solo così garantiremo benessere e sviluppo diffuso negli anni a venire. Fiemme Wellness Community – conclude il presidente Gilmozzi – è, per sua natura, aperta a più interlocutori, ognuno dei quali contribuisce attraverso le proprie competenze e il proprio impegno quotidiano”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA