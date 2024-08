Incidente in A4, 10 auto coinvolte e 12 feriti

Adnkronos

Trieste, 10 ao. Un incidente, che ha coinvolto complessivamente dieci auto, è avvenuto poco prima delle 9 nel tratto a tre corsie dell’autostrada A4, tra Meolo e San Doná in direzione Trieste al chilometro 424. Dodici i feriti, distribuiti negli ospedali tra Treviso e Mestre. Sul posto elisoccorso, vigili del fuoco, polizia stradale e personale di Autostrade Alto Adriatico. Cinque i chilometri di coda nel tratto dove si sta facendo defluire il traffico sulla corsia d’emergenza.