Incidente Pioltello: pm, ‘condannare a 8 anni e 4 mesi ex ad Rfi Gentile’ (2)

Adnkronos

La procura riconosce le attenuanti generiche agli otto imputati perché “c’è stato il risarcimento del danno nei confronti delle parte offese, in particolare delle famiglie delle tre vittime” e definisce come “apprezzabile” il comportamento di Gentile, il quale si è fatto interrogare in aula. La richiesta di condanna più elevata riguarda oltre l’ex amministratore delegato anche Umberto Lebruto, direttore della Direzione produzione di Rfi, per il quale sono stati chiesti sempre 8 anni e 4 mesi.

Richieste di condanne inferiori, invece, per Vincenzo Macello (7 anni e 10 mesi) allora direttore della Direzione territoriale produzione di Milano, per Marco Albanesi e Andrea Guerini (6 anni e 10 mesi ciascuno), all’epoca in forza all’Unità manutenzione di Rfi. Tre le richieste di assoluzione pronunciate dal pm Lesti: per Moreno Bucciantini, allora capo reparto Programmazione e controllo dell’Unità territoriale linee Sud di Rfi e Ivo Rebai, ai tempi responsabile della Struttura operativa Ingegneria della Dtp di Milano “perché il fatto non sussiste” e per Marco Gallini, allora dirigente della Struttura organizzativa di Rfi, “per non aver commesso il fatto”.