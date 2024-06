Incidenti: bimba 11enne rischia di annegare in piscina, trovata in arresto cardiocircolatorio

Adnkronos

Milano, 17 giu. Una ragazzina di 11 anni ha rischiato di annegare nella piscina di un centro sportivo di Inzago, alle porte di Milano. L’evento è accaduto poco prima delle 11 di stamane.

Non è ancora nota la dinamica dei fatti, ma secondo le prime informazioni la bambina sarebbe stata vista sul fondo della piscina. Estratta dall’acqua, è stata trovata in arresto cardiocircolatorio. Non sono noti altri dettagli e l’evento è al vaglio delle forze dell’ordine.