Incidenti: esce di strada e finisce in scarpata nel bresciano, grave donna di 51anni

Adnkronos

Milano, 10 ott.Una donna di 51 anni è rimasta gravemente ferita, questo pomeriggio, dopo essere uscita di strada con la sua auto, a Manerbio, nel bresciano.

L’incidente è avvenuto poco prima delle 16. La dinamica dell’incidente non è ancora del tutto chiara, la donna stava percorrendo con la sua auto via Brescia, quando ha perso il controllo ed è finita nella scarpata.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 Areu, che hanno rivenuto la 51enne in arresto cardiocircolatorio, l’hanno ospedalizzata con manovre di rianimazione in corso e l’hanno trasportata in codice rosso all’ospedale di Manerbio. A bordo dell’auto, con la donna, viaggiava anche una ragazza di 15 anni, che ha riportato un trauma cranico. Per lei è stato disposto il trasferimento in codice giallo agli Spedali Civili di Brescia. Sul luogo dell’incidente, oltre all’elisoccorso, ad un’auto infermieristica e a due ambulanze, anche i vigili del fuoco e la polizia stradale per i rilievi.

