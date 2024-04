Incidenti: si scontra con un camion sulla statale 235 nel Cremonese, morta 26enne

Adnkronos

Milano, 10 apr.Una 26enne ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto questa mattina a Soncino, nel Cremonese. La ragazza era alla guida della sua auto sulla strada provinciale ex strada statale 235 di Orzinuovi, quando per cause non ancora del tutto chiarite si è scontrata con un mezzo pesante a bordo del quale viaggiavano due uomini di 52 e 57 anni.

Per la ragazza non c’è stato nulla da fare. I sanitari del 118 Areu non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Il 57enne alla guida del camion ha riportato un trauma ad una gamba ed è stato trasferito in codice giallo all’ospedale di Cremona; il 52enne che era con lui è rimasto ferito ad una gamba ed è stato trasportato anche lui all’ospedale di Cremona, in codice verde.