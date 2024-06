Adnkronos

Torino, 22 giu. Un bambino di 12 anni è rimasto gravemente ferito in un tamponamento avvenuto intorno alle 3 della notte appena passata sulla A 4, Borgo d’Ale, in direzione Torino. Il piccolo è stato trasportato in codice rosso al cto di Torino.

