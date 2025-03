Incontra il gigante dell’energia: Swatten presenta soluzioni C&I all’avanguardia a Key Energy 2025 in Italia

Adnkronos

RIMINI, Italia, 28 febbraio 2025 /PRNewswire/ — Swatten, una filiale di Sieyuan Electric Co., Ltd., presenterà le sue ultime soluzioni di accumulo di energia allo stand D5-210 della fiera Key Energy 2025 che si terrà a Rimini, dal 5 al 7 marzo 2025. L’azienda presenterà due nuovi prodotti, l’inverter ibrido monofase (8/10 kW) e il sistema All-In-One (5-20 kW), puntando al contempo i riflettori sul suo inverter ibrido trifase di punta (10-50 kW) e sulle sue versatili applicazioni.

Nel 2024, Sieyuan Electric ha registrato un fatturato di oltre 2,3 miliardi di dollari, con una crescita del 22% su base annua, consolidando la sua posizione di attore di punta nel settore energetico. Sieyuan Electric è presente sul mercato italiano da oltre un decennio, durante il quale ha stretto partnership con importanti clienti quali ENEL, ENI Plenitude, STE, STACK, SIMIC e SUNNERG. Swatten, forte delle sue solide competenze in materia di prodotti, si impegna a fornire soluzioni energetiche affidabili e rispettose dell’ambiente per famiglie e aziende in tutta Italia.

Il mercato italiano dell’accumulo di energia ha registrato un notevole aumento della capacità installata di 5,9 GWh nel 2024, con oltre 730.000 sistemi in funzione, di cui la maggior parte è composta da sistemi residenziali sotto i 20 kW. Poiché si prevede un aumento della domanda di sistemi di accumulo commerciali e su larga scala superiori a 20 kW, l’inverter ibrido trifase (10-50 kW) di Swatten è stato pensato per soddisfare questa esigenza. Supporta fino a 30 unità in parallelo per una potenza massima di 1,5 MW e adattabile a 3 MWh di capacità della batteria. Ciò lo rende ideale per applicazioni ad alto carico in fabbriche, strutture agricole ed edifici commerciali. Il sistema supporta inoltre 1,8 MW di integrazione fotovoltaica, abilitando soluzioni “solare + accumulo” efficienti.

Le caratteristiche principali dell’inverter ibrido trifase includono una corrente di ingresso fotovoltaica massima di 16 A e una corrente di cortocircuito di 20 A, garantendo compatibilità con la maggior parte dei pannelli solari e un’elevata efficienza. Il design a 3 stringhe e 6 MPPT supporta un sovradimensionamento del 200%, migliorando l’efficienza energetica e consentendo installazioni multi-orientamento a potenza elevata per prestazioni ottimali. Grazie alla bassa tensione di avviamento di 150 V e all’ampio intervallo di tensione MPPT (150 V-950 V), l’inverter garantisce un avvio più rapido e un funzionamento più prolungato anche in condizioni meteorologiche avverse. Offre inoltre una corrente di carica di 50/60/65 A per una ricarica rapida della batteria e un’alimentazione di emergenza, supporta il backup dell’intera casa e integra la ricarica dei veicoli elettrici per un sistema completo di accumulo solare e ricarica, adatto per scenari di centrali elettriche virtuali (VPP).

Poiché l’Italia è un mercato chiave per l’energia solare e l’accumulo di energia, la partecipazione di Swatten a Key Energy 2025 punterà i riflettori sulle sue ultime innovazioni. Venite a visitare lo stand D5-210 per scoprire il futuro delle soluzioni energetiche verdi. Vi aspettiamo alla fiera!

Per maggiori informazioni, visitare il sito https://www.swatten.com/show-3-14.html