Incontro su ‘Dante e la leadership’, il 13 all’Hay Festival di Segovia

Madrid, 11 set. Si terrà sabato presso la Ie University di Segovia una conversazione su ‘Dante e la leadership: etica, potere e umanità’. L’incontro, nell’ambito dell’Hay Festival in programma nella città spagnola, vedrà dialogare il filosofo britannico Anthony C Grayling, fondatore del New College of the Humanities e autore di oltre 30 libri su etica e ragione; Santiago Iñiguez, presidente dell’Ie University e voce di spicco a livello mondiale nel campo dell’istruzione superiore e autore di Dante in the Workplace; e Fabio Corsico, saggista e dirigente italiano noto per il suo lavoro sul legame tra potere, cultura ed economia.