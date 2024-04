Industria Felix premia le 56 più competitive di Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta

Adnkronos

Torino, 22 mar. (Adnkronos/Labitalia) – Sono state premiate ieri le 56 società di capitali con sede legale in Liguria, Piemonte e Valle d’Aosta più performanti a livello gestionale, finanziario e talvolta anche sostenibili, in occasione del 54° evento Industria Felix realizzato nella sala Giovanni Agnelli dell’Unione Industriali Torino e organizzato da Industria Felix Magazine, trimestrale di economia e finanza fondato e diretto da Michele Montemurro in supplemento con Il Sole 24 Ore, in collaborazione con Cerved, Università Luiss Guido Carli, A.C. Industria Felix, col sostegno di Confindustria, con il patrocinio di Unione Industriali Torino, con le media partnership de Il Sole 24 Ore, Askanews e Adnkronos e con le partnership di Banca Mediolanum, Mediolanum Private Banking, Grant Thornton, Elite (Euronext), Leyton Italia, Plus Innovation, M&L Consulting Group.

Dall’inchiesta condotta sui bilanci di poco più di 20mila bilanci di società sopra il milione di euro di fatturato, in relazione all’indice di redditività il settore che ha registrato maggiormente il roe positivo è stato quello delle costruzioni, evidentemente agevolato dalle misure introdotte dal governo nel 2022, in quanto in precedenza risultava tra i peggiori in tutta Italia: +93% in Piemonte, +92,2% in Liguria e +90% in Valle d’Aosta. Durante la prima di sette tappe, inserita nel programma “Torino capitale della cultura d’impresa 2024”, sono intervenuti gli imprenditori e i manager delle 56 aziende premiate, 44 per il Piemonte, 5 per la Liguria e 7 per la Valle d’Aosta.

Ecco i nomi delle aziende distinte per provincia in relazione alla sede legale. Liguria (5). Genova (2): Psa Genova Prà S.P.A., Vigili Dell’Ordine S.R.L.. La Spezia (2): Itec Engineering S.R.L., Pharmateam S.R.L.. Savona (1): Edilservizi S.R.L.. Piemonte (44). Alessandria (4): Bordenave S.R.L., Lenti Villasco S.R.L., Metlac S.P.A., Raselli Franco S.P.A.. Asti (1): G.A.I.A. S.P.A.. Biella (2): Sfilacciatura Negro Biella S.R.L., Tessilbiella S.R.L.. Cuneo (9): Cantina Terre Del Barolo Soc. Coop. Agr., Casa E. Di Mirafiore Fontanafredda S.R.L., Cos.Pel. S.R.L., Ellena S.R.L., Idrocentro S.P.A., Isomed S.R.L., Ledoga S.R.L., Tomatis Lamiere S.R.L., Tubosider S.P.A.. Novara (6): Break Point S.R.L., Cartiera Di Nebbiuno S.R.L., Fratelli Pettinaroli S.P.A., Mecaer Aviation Group S.P.A., Procos S.P.A., Sellmat S.R.L.. Torino (15): Acarpia Farmaceutici S.R.L., Apr S.R.L., Argotec S.R.L., Cellino S.R.L., Facem S.P.A., Famar S.R.L., Ferrino C. S.P.A., Goma Elettronica S.P.A., I-Fast Container Logistics S.P.A., Lipitalia 2000 S.P.A., Praxi S.P.A., Reale Ites S.R.L., Sati Italia S.P.A., Smart S.R.L., Spazio S.P.A.. Verbano Cusio Ossola (3): Mechatronyx S.R.L., Plastipak Italia Preforme S.R.L., Zinox Laser S.R.L.. Vercelli (4): B.R.V. Bonetti Rubinetterie Valduggia S.R.L., C.G.T. S.P.A., Effe 2 S.P.A., Gallazzini S.P.A.. Valle d’aosta (7). Aosta (7): Cave Mont Blanc De Morgex Et La Salle Soc.Coop., Chacard S.R.L., Cva Eos S.R.L., Marazzato Soluzioni Ambientali S.R.L. A Socio Unico, R.S. Service S.R.L., Vallee Trafor S.R.L., Zanetti S.R.L..

“Industria Felix è un evento che si ripete, molto positivo perché mette in rete importanti eccellenze del territorio, del Piemonte, ma anche della Liguria e della Valle d’Aosta. Queste realtà ci hanno regalato uno spaccato importante del tessuto produttivo di questo paese, che deve essere sostenuta anche in Europa con politiche concrete, un maggiore bilanciamento della transizione verde con maggiore attenzione alla competitività, e poi la realizzazione e il completamento di infrastrutture anche materiali, viarie, autostradali, ferroviarie, fondamentali per collegare questo quadrante geografico, il nord ovest, con l’Europa centrale e settentrionale”, ha commentato l’europarlamentare Carlo Fidanza che ha concluso i lavori, introdotti dal dirigente dell’Unione Industriali Torino Giancarlo Somà e proseguiti con i contributi del sales director Sme di Cerved Group Nicola Fornero, del senior manager di Banca Mediolanum Marco Gabbiani, del responsabile di Elite Italia Mauro Iacobuzio, della partner di M&L Consulting Group Silvia Ravani, del senior manager di Leyton Italia Michael Morabito, dell’amministratore di Plus Innovation Giovanni Riefoli, per Banca Mediolanum della family banker Valentina Lattanzi e del private banker Federico Mecca, del consulente di M&L Consulting Group Alessio Ghidone e dei componenti del Comitato scientifico di Industria Felix Francesco Lenoci (Università Cattolica) e Michele Chieffi.