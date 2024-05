Industria: Intesa Sp-Prometeia, ‘in 2024 investimenti in costruzioni rallentano passo’

Adnkronos

Milano, 20 mag. Nel corso del 2024 saranno soprattutto gli investimenti in costruzioni a rallentare il passo, dopo il ciclo eccezionale degli anni post-Covid. Lo evidenzia il 105esimo rapporto Analisi dei settori industriali di Intesa Sanpaolo e Prometeia, secondo il quale la contrazione dell’edilizia residenziale, indotta da un contributo meno espansivo della riqualificazione (rimodulazione del Superbonus, stop definitivo alla cessione del credito e allo sconto in fattura), potrà essere compensata solo parzialmente dagli investimenti del genio civile, sostenuti dall’accelerazione attesa degli interventi legati al Pnrr.

Gli investimenti in beni strumentali si confermeranno in crescita nell’anno in corso, ma a ritmi meno dinamici di quelli degli anni post-pandemia, risentendo della fase di passaggio al nuovo piano incentivante Transizione 5.0, solo in parte controbilanciata dalla crescita dei consum. Grazie al recupero del reddito disponibile eroso dall’inflazione, nel 2024 i consumi interni si manterranno in crescita posizionandosi sopra i livelli di spesa pre-Covid anche a prezzi costanti, dopo il pareggio del 2023.