InfoCamere pubblica il bilancio 2023

Adnkronos

Roma, 17 giu. (Adnkronos/Labitalia) – È stato presentato all’assemblea di InfoCamere il Bilancio di Sostenibilità 2023. Da sei anni l’azienda, pur non obbligata, ha scelto di rendicontare con questo strumento l’impegno per il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile e condividere le azioni intraprese per migliorare l’impatto su ambiente, economia e società, in particolare grazie all’innovazione tecnologica.

“Le nostre azioni, – ha detto il presidente di InfoCamere, Lorenzo Tagliavanti – unite a quelle dei nostri stakeholder, anche nel 2023 hanno generato ricadute positive sull’eco-sistema nel quale operiamo. Al 31 dicembre 2023 il Gruppo ha distribuito un valore economico di circa 122 milioni di Euro rafforzando le iniziative e i programmi di sostenibilità a beneficio del capitale umano e dell’ambiente in risposta alle esigenze di imprese, cittadini, Pubblica Amministrazione oltre che del Sistema Camerale”.