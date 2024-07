Infortuni: Fenimprese, sicurezza su lavoro sia al centro strategie aziendali moderne

Adnkronos

Roma, 24 lug. (Labitalia) – “La sicurezza sul lavoro deve essere al centro delle strategie aziendali moderne, integrando tecnologie avanzate come l’intelligenza artificiale e la manutenzione predittiva per creare ambienti di lavoro più sicuri e produttivi”. E’ quanto ha dichiarato il direttore generale di Fenimprese, Andrea Esposito, intervenendo al convegno ‘Sicurezza sul Lavoro: innovazione ed integrazione delle aree chiave’, tenutosi oggi presso la Sala Zuccari di Palazzo Giustiniani a Roma. Il convegno ha affrontato temi cruciali relativi alla sicurezza nei luoghi di lavoro, ponendo l’accento sull’importanza di considerare la sicurezza non solo come un obbligo legale, ma come un investimento strategico e un’opportunità di sviluppo. La riduzione degli incidenti sul lavoro è fondamentale, ma la sfida attuale è quella di trasformare la sicurezza in un motore di progresso attraverso l’innovazione e l’integrazione di nuove tecnologie. Esposito, “riconosciuto a livello nazionale per la sua vasta esperienza e competenza in materia di sicurezza sul lavoro, ha sottolineato -si legge in una nota di Fenimprese- l’importanza di una cultura della sicurezza che promuova la qualità della vita e l’efficienza operativa all’interno delle organizzazioni”. L’evento ha visto la partecipazione di importanti figure del settore, tra cui il senatore Antonio Trevisi, promotore dell’incontro, per i saluti istituzionali e Paolo Pennesi, Direttore Ispettorato Nazionale del Lavoro. FenImprese ribadisce il suo impegno nel promuovere la sicurezza sul lavoro come elemento chiave per la crescita e lo sviluppo delle imprese italiane.

