Infortuni, Mancini (Fdi): “In 18 mesi fatto molto su sicurezza lavoro, raddoppiati ispettori”

Firenze, 17 mag. (Adnkronos/Labitalia) – “Credo che in questi 18 mesi è stato fatto molto nell’ambito della sicurezza del lavoro, nel campo dei controlli, sono stati raddoppiati gli ispettori e questo vuol dire il doppio delle verifiche per stanare quella parte di sommerso in cui di più troviamo gli infortuni mortali”. Lo ha detto la senatrice Paola Mancini (Fdi), intervenendo sul palco del Festival del lavoro a Firenze.

