Adnkronos

Infortuni, Margiotta (Confsal): “Nuove tecnologie sono opportunità ma anche fonte di stress”

Bologna, 12 giu. (Adnkronos/Labitalia) – “Non ci nascondiamo, le nuove tecnologie, la digitalizzazione e l’intelligenza artificiale possono aiutare anche in termini di sicurezza sul lavoro, ma portano con sé come tutti i cambiamenti dei rischi, come il cosiddetto stress da lavoro correlato ovvero il lavoratore può non sentirsi all’altezza e avere quindi delle forme di […]

Di Redazione | 12 Giugno 2025