Infortuni: precipita da autoscala mentre taglia piante, 47enne ferito nel comasco

Adnkronos

Milano, 12 giu. Un uomo di 47 anni è precipitato dal cestello di un’autoscala mentre effettuava lavori di potatura piante a Cernobbio, in provincia di Como. L’infortunio è avvenuto poco dopo le 15 di oggi in via Monte Grappa.

Nella caduta l’uomo ha riportato traumi al torace e alla schiena. Soccorso dai sanitari del 118 Areu, intervenuti con un elisoccorso, un’automedica e un’ambulanza, è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Circolo di Varese.