Infortuni: si ferisce con una lama in un cantiere a Milano, grave operaio 55enne

Adnkronos

Milano, 5 lug. Un operaio di 55 anni è rimasto gravemente ferito a seguito di un infortunio in un cantiere di lavoro, a Milano. E’ accaduto poco prima delle 14 di oggi.

L’uomo stava lavorando in un cantiere in via Cassano d’Adda, quando nel maneggiare uno strumento a lama si è ferito ad un braccio. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 Areu che lo hanno soccorso e trasportato in codice rosso all’ospedale di Rozzano.