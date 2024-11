inGroup International batte il record di vendite di crociere in un singolo giorno

Adnkronos

La Membership 3.0 segna un risultato storico

GUAYNABO, Puerto Rico, Nov. 19, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) — inCruises, una divisione di inGroup International e il club di viaggi a premi su abbonamento leader nel mondo, ha recentemente raggiunto il più alto numero di vendite di crociere in un solo giorno dalla sua costituzione.

Durante un periodo di picco di 12 ore, il 14 novembre 2024, inCruises ha totalizzato più di 1.200.000 dollari di valore al dettaglio di prenotazioni di crociere, realizzando una giornata da record.

Questa performance fa seguito al recente lancio della Membership 3.0 dell’azienda, che ha rafforzato la posizione di leadership di inCruises tra i club di viaggio a premi e ha ulteriormente rafforzato l’attrattiva del suo innovativo modello di membership.

“I Membri nuovi e quelli già acquisiti stanno dimostrando di apprezzare le nuove caratteristiche e i nuovi vantaggi introdotti con la Membership 3.0 e questo si traduce in un numero sempre maggiore di prenotazioni di crociere”, afferma Anthony Varvaro, COO e CFO di inGroup International. “I dati sulle vendite sono senza precedenti e riflettono l’enorme valore che il nostro modello di membership offre ai crocieristi nuovi ed esperti”.

La diffusione mondiale della rete di membri di inCruises le consente di soddisfare le richieste delle linee di crociera sue partner ovunque nel mondo. “Se una compagnia di crociere ci contatta perché ha bisogno di passeggeri per un determinato itinerario, possiamo sfruttare la nostra base di Membri globale per soddisfare la domanda”, ha aggiunto Varvaro.

inCruises ha creato una partnership di fiducia con molte compagnie di crociera d’alto livello come MSC, Costa, Virgin, Norwegian, Princess, Azamara, Cunard, Carnival e altre ancora.

“La collaborazione tra Carnival Cruise Line e inCruises sta portando i viaggi in crociera a un livello superiore”, afferma Kirk Neal, vicepresidente regionale di Carnival Cruise Lines. “Stiamo alzando il livello di qualità con un mix imbattibile di DIVERTIMENTO, libertà e valore. Da attività di bordo mozzafiato a destinazioni da sogno, i Membri di inCruises ottengono sempre il meglio di Carnival con un risparmio esclusivo”.

Informazioni su inGroup International e inCruises

inCruises è uno dei più grandi club di viaggio a sottoscrizione del mondo ed è una divisione di inGroup International. Il Club consente ai Membri di usufruire di un’ampia varietà di offerte di crociere, hotel e resort con una convenienza che non ha eguali. Dal suo lancio nel 2016, inCruises ha accolto oltre un milione di Membri e Partner in più di 200 paesi e territori, incidendo in modo significativo sulla vita della sua comunità globale.

inGroup è fortemente impegnata ad arricchire la vita dei suoi membri grazie all’offerta di un innovativo club di viaggi a premi e alla creazione di opportunità commerciali sostenibili per il suo crescente team di Partner. L’azienda attribuisce inoltre la priorità alla cittadinanza globale positiva, con recenti iniziative a sostegno di Mercy Ships e del Soccorso Ucraino.