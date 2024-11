inGroup International celebra due nuovi Magellan Awards

Adnkronos

Definizione degli standard del settore con riconoscimenti gold e silver per il terzo anno consecutivo

Guaynabo, Porto Rico, Nov. 12, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) — inGroup International è lieta di annunciare che inCruises ha ottenuto i massimi riconoscimenti nel settore dei viaggi per il terzo anno consecutivo, aggiudicandosi due prestigiosi Travel Weekly Magellan Awards per l’eccellenza nella comunicazione e nella promozione all’interno del settore Travel Advisor.

L’azienda ha ottenuto un Gold Award nella categoria Marketing per la serie di webinar Il vantaggio dell’INsider. Questo programma bimestrale fornisce preziose informazioni sull’azienda e mette in evidenza gli ultimi aggiornamenti. La serie include la partecipazione di vari rappresentanti delle compagnie di crociera e dell’industria, che assicurano nuove prospettive e una guida esperta sulle opzioni di viaggio più interessanti.

Inoltre, la promozione della Membership Gratuita di inCruises, che mensilmente premia i Partner con una media di oltre 2,6 milioni di dollari di valore potenziale di viaggio, ha ottenuto un Silver Award nella categoria Marketing, a ulteriore dimostrazione dell’impegno dell’azienda nell’incentivare i Partner per il loro impegno e la loro dedizione.

“Questi premi dimostrano la passione e la dedizione che il nostro team mette nel creare programmi eccezionali che offrono un valore eccezionale”, afferma Anthony Varvaro, Direttore Generale e Direttore finanziario di inGroup. “Essere riconosciuti tra i leader del settore conferma il fatto che stiamo davvero migliorando l’esperienza dei nostri Membri e arricchendo le loro vite”.

I Travel Weekly Magellan Awards sono un simbolo di prestigio nel settore dei viaggi, in quanto premiano le organizzazioni e i professionisti che rappresentano un alto standard di eccellenza.

“Siamo onorati che Travel Weekly abbia riconosciuto questi programmi di grande successo”, aggiunge Doug Corrigan, Direttore Marketing di inGroup. “Il vantaggio dell’INsider tieni informati e coinvolge i nostri Membri con contenuti freschi e di valore, e l’Incentivo Membership Gratuita offre un valore senza eguali nel settore”.

Questi premi evidenziano l’impegno di inGroup verso l’eccellenza e l’innovazione, confermando la sua missione di elevare il viaggio dei Membri e dei Partner. inGroup continua a stabilire nuovi standard per migliorare l’esperienza di viaggio dei propri Membri e Partner.

inGroup International e inCruises